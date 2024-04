IU advierte a Sumar de que la negociación para las europeas está encallada y pide primarias conjuntas si no hay acuerdo

El secretario de Organización de IU, Ismael González, ha advertido de que la negociación con Sumar para la candidatura a las elecciones europeas se encuentra en "punto muerto" y urge a acelerar el proceso de confección de las listas y puestos de los partidos, planteando incluso celebrar primarias en caso de que no haya acuerdo entre las organizaciones. En rueda de prensa telemática, ha subrayado que IU quiere estar "lo más arriba posible" dentro de esa candidatura, acorde a su peso como organización estatal, y ha propuesto también un encuentro entre Sumar y el resto de fuerzas políticas para desatascar la negociación sobre la coalición a las europeas. De esta forma, la posición de IU ilustra la negociación compleja que encara Sumar para culminar su candidatura a los comicios comunitarios, pues la semana pasada el proyecto liderado por Yolanda Díaz intensificó contactos con Compromís sin que se alcanzara un pacto. "Por desgracia no tenemos todavía un acuerdo cerrado con Sumar de cara a la candidatura a las europeas y nos encontramos, evidentemente, en un punto puerto. Y es importante destacarlo porque queda poco tiempo estas elecciones y consideramos que es necesario cerrar cuanto antes un proceso que está durando mucho", ha lanzado González, quien ha remachado además que la cuestión del programa ya está encauzado. SUMAR NO ESTÁ LOGRANDO AUNAR LAS VOLUNTADES DE LOS PARTIDOS A su vez, el responsable de Organización ha lamentado que la dirección de Sumar no está consiguiendo "aunar" por ahora a las organizaciones para configurar una candidatura de unidad y, en consecuencia, ha llamado a todas las organizaciones y a Sumar a finalizar este proyecto. En este sentido, ha apostillado que no se puede seguir discutiendo por la cuestión de la listas y que IU, desde su compromiso por la unidad, postula como alternativa celebrar unas primarias conjuntas entre los partidos en caso de que la negociación se ralentice y Sumar no sea capaz de cerrar un pacto. González ha defendido que las primarias son un mecanismo democrático, "simple" y "transparente" para dirimir conflictos legítimos, dado que es legítimo que todas las formaciones como Más Madrid, Compromís, 'comunes' o Equo quieran la "máxima visibilidad" y puestos destacados en las listas. IU DEBE ESTAR "LO MÁS ARRIBA POSIBLE" EN LA LISTA Por otro lado y cuestionado por los medios sobre la posición de su formación en esta negociación con Sumar, ha afirmado que no cree que "esté en peligro puestos de salida" para IU, que aspira a estar lo "más arriba posible" como ha trasladado a Sumar. Fuentes de la formación apuntaron recientemente que el deseo de la formación es disponer del segundo puesto de la candidatura para su eurodiputado y ganador de las primarias internas de IU, Manu Pineda. Cuestionado sobre si se estaría planteando por parte de Sumar que IU quede en el quinto puesto, como ha deslizado desde las redes sociales el precandidato a la asamblea federal de IU José Antonio García Rubio, ha respondido que por discreción a las conversaciones que se están manteniendo no va abordar detallas, más allá de insistir en que IU quiere en la mejor posición posible dentro de la lista. Así, ha vuelto a reiterar que todos los partidos quiere tener el mejor resultado en la elaboración de la lista a las europeas, pero ha defendido que IU es una fuerza de carácter estatal y con una gran implantación municipal con cerca de 2.000 concejales. Y eso, ha enfatizado el responsable de Organización de IU, es "garantía" de que la candidatura de Sumar tenga fuerza en todo el Estado y cubra la necesidad de interventores y voluntarios para la cita electoral del 9 de junio. También ha alegado que su propuesta de encuentros conjunto entre todas las organizaciones implicadas en la negociación no se lanza "a espaldas de Sumar" sino todo lo contrario, al contar con el proyecto liderado por Yolanda Díaz para encabezar esos contactos. "No es cuestión de que nadie se quede fuera sino que todo el mundo esté dentro", ha ahondado González para agregar que IU aboga por la máxima unidad sobre acuerdos de mínimos, abogando por primarias si no se puede resolver los conflictos.