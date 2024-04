Feijóo avisa de que las políticas nacionalistas, sobre todo, las de EH Bildu, perjudican a la economía vasca

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este lunes por "abrir las puertas y ventanas de Euskadi" porque "esta tierra puede dar mucho más de sí", y ha advertido de que las políticas nacionalistas, sobre todo las de EH Bildu, perjudican a la actividad económica vasca. Por ello, ha asegurado que "no es inteligente" cerrar la Comunidad Autónoma Vasca "a la convivencia" y al "resto de España y Europa". En un acto con asociaciones de autónomos celebrado en el museo Artium de Vitoria-Gasteiz junto al candidato de lehendakari del PP, Javier de Andrés, Feijóo ha defendido que la política económica "puede ser distinta" y cree que "debe haber menos burocracia, menos barreras, menos impuestos y más seguridad jurídica". En este sentido, ha explicado que el próximo 21 de abril, el PP quiere "abrir las puertas y las ventanas de Euskadi". "Estamos convencidos que esta tierra puede dar mucho más de sí. En otros lugares de España hay más competitividad, más inversión extranjera, más empleo, más incremento del PIB y menos paro", ha asegurado. Feijóo ha afirmado que "Euskadi, lamentablemente en los últimos años, no es la primera en la bajada del paro o en el incremento del PIB". "No creo que ideologías como las nacionalistas, especialmente las de Bildu, sean las ideologías que al País Vasco le interesan", ha indicado. Asimismo, ha subrayado que "cerrar Euskadi a la convivencia no es inteligente", ya que "cerrar Euskadi al resto de España y al resto de Europa no produce actividad económica y una sociedad menos plural es una sociedad menos rica, menos abierta". "Un modelo de mirarse al ombligo es un modelo fracasado. Por eso los europeos nos dimos cuenta ya hace décadas que teníamos que crear un territorio con un mercado, con una moneda, con un pasaporte y con un banco central y eso se llama Unión Europea", ha insistido. Para el presidente del PP, "parcelar dentro de los Estados a cada uno de ellos es lo contrario de avanzar hacia la Unión Europea" y ha insistido en que "los indicadores de Euskadi podrían ser claramente mejores". "Es evidente que aquí hay un problema de mano de obra cualificada. Hay un problema de fracaso educativo; no tiene sentido el nivel de deterioro de los servicios públicos, especialmente uno muy querido para mí como es la sanidad pública, Osakidetza; no tiene mucho sentido la huida del talento joven vasco y las dificultades de muchos directivos y de muchos jóvenes de establecerse en Euskadi, como consecuencia de las políticas cerradas del gobierno", ha criticado. Al respecto, ha subrayado que el planteamiento del PP es "una política abierta" y ha destacado que el candidato a lehendakari del PP, Javier de Andrés, "es un vasco abierto, que quiere una Euskadi abierta, para una economía abierta que dé oportunidades y que crezca". "Gobernamos en 14 comunidades autónomas. Está claro que no empezamos a gestionar mañana, ni somos un partido residual que no tiene experiencia de gobierno. Gobernamos en muchos más sitios que el PSOE y en muchos más sitios que los partidos nacionalistas", ha añadido. Por ello, ha defendido que el PP, dentro del Partido Popular Europeo, "va en busca de la productividad, de la competitividad de la economía y de abrir Euskadi porque se lo merece". "Hay un proyecto de Euskadi y para Euskadi. Representamos a la esperanza y un modelo político distinto. Eso sí, si nadie quiere que cambien las cosas, pueden votar a los que están. Si por el contrario, se quiere abrir y mejorar les puedo asegurar que el PP de Euskadi está a disposición de esta tierra para ser decisivo en el próximo Gobierno", ha señalado. UNA "ESPECIE AMENAZADA" En el encuentro con autónomos, Feijóo ha afirmado que, tras estudiar la evolución de los autónomos en Euskadi, cree que son una "especie amenazada" porque "cada vez hay menos y cada vez representan menos en el total de empleo". En su opinión, los Gobiernos, tanto el vasco como el central, no consideran que el trabajador por cuenta propia "deba formar parte de sus prioridades y no forman muchas veces parte de sus políticas y de sus decisiones". "Algunas veces por prejuicios ideológicos, otras veces por falta de sensibilidad, otras veces porque no forman parte de las prioridades del gobierno, pero lo cierto y verdad es que hay una falta de empatía con los autónomos en general en los gobiernos socialistas y nacionalistas", ha añadido. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que las medidas que se implementan "no tienen efectos" y, en concreto, ha señalado que, en el caso de Euskadi, el plan de ayudas del Gobierno vasco, "no ha tenido un efecto concreto para parar la sangría de la pérdida de autónomos en Euskadi". "Queda claro, por tanto, que el gobierno es insensible a la situación de los autónomos o no sabe cómo mejorar esa situación o las dos cosas a la vez, es insensible y tampoco sabe cómo mejorar la situación", ha manifestado. Ante esta situación, ha puesto en valor las propuestas que el PP, implementa en las comunidades en las que gobierna, por lo que "son políticas concretas que están dando resultados". "Nos gustaría que esas políticas se probasen en el País Vasco, que aquello que funciona en Madrid o que funciona en Andalucía, también funcionase en Euskadi", ha subrayado. Entre las medidas, ha defendido que no se puede "seguir incrementando la presión fiscal" y también ha abogado por "evitar que los autónomos tengan 17 normativas distintas en las diferentes comunidades autónomas de España, y que tengan que sacar 17 licencias distintas para operar en el mismo territorio". "Si el objetivo de la Unión Europea es un mercado único, no tiene sentido que el mercado español esté parcelado y roto en 17 mercados", ha reiterado antes de apostar por "unificar la legislación". Tras denunciar que es "insoportable" la inflación, el incremento de los impuestos, de las cotizaciones sociales o de la deuda pública, Feijóo, ha indicado que hay una "burocracia y una hiperregulación que ahogan la actividad del autónomo". Feijóo, que ha aludido a que Euskadi es el territorio con mayor absentismo laboral, "un problema del conjunto de España" que afecta a la "productividad y competitividad", ha denunciado también que los fondos europeos "no están llegando a la economía real". El líder del PP ha rechazado las propuestas "del PSOE, del PNV, de Bildu, de Podemos y de Sumar, donde el objetivo es la barrera" y ha apostado por "destruir las barreras y para que la gente pueda operar en el conjunto de una nación como España. "Hemos de simplificar los trámites, hemos de disminuir la burocracia, y hemos de bajar los impuestos", ha defendido. "PROBLEMAS COMUNES" El candidato a lehendakari del PP, Javier de Andrés, ha denunciado que en los últimos 15 años se han perdido 22.500 autónomos en Euskadi, "una pérdida de capital humano fundamental y de profesionales de valor que aportan mucho a la economía vasca". En este sentido, ha destacado que una de las iniciativas que presenta el PP en su programa electoral es una bonificación de la primera persona contratada para "facilitar el crecimiento del autónomo"; un programa de conciliación de la vida familiar y laboral para autónomos; y "afrontar el problema de exceso de burocracia"; entre otras. De Andrés ha denunciado que el sistema del 'ticket bai' implantado en las tres haciendas vascas ha "complicado" a los autonómos la carga burocrática que soportan, y supone "una traba". Además, cree que "no es un asunto que corresponda al autónomo" ya que "están haciendo el trabajo a la Hacienda Pública" de control fiscal. "Creo que eso se tiene que tener en consideración y hacer una bonificación fiscal en función de tu participación y el número de facturaciones que tú hagas en Ticket bai", ha reclamado.