Espadas confirma que PSOE-A tiene lista su denuncia por supuesto "menoscabo de fondos públicos" con contratos de Salud

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha confirmado este lunes que su partido tiene "preparado" el texto de la denuncia que tiene previsto interponer "en los próximos días" ante los tribunales en relación a la contratación de emergencia de la Junta en el ámbito de la Consejería de Salud en el contexto de la pandemia de Covid-19, al entender que con ella se pudo producir un "menoscabo de fondos públicos". Así lo ha apuntado el también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en unas declaraciones a la Cadena SER Andalucía, recogidas por Europa Press, en las que ha insistido en reclamar "luz y taquígrafos" al Gobierno que preside Juanma Moreno (PP-A) sobre dichas contrataciones, por las que precisamente su partido ha solicitado la creación de una comisión de investigación en la Cámara andaluza que será objeto de debate en el Pleno este próximo jueves, 11 de abril. El PP-A ya ha anunciado que "va a vetar" la creación de esta comisión, según ha criticado Juan Espadas, que ha aseverado que "no puede ser que haya casi 250 millones de euros del presupuesto público andaluz que han ido a la sanidad privada a dedo, sencillamente a criterio de los altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", y ha sostenido que a los socialistas andaluces "no nos queda otra al final que irnos a los tribunales, porque parece que el señor Moreno Bonilla no está por la luz y taquígrafos en el Parlamento". En esa línea, el líder del PSOE-A ha defendido que acudir a los tribunales es "la última opción" con la que cuenta su partido al "no poder investigar en el Parlamento" para "depurar responsabilidades" en relación a dichas contrataciones, y ha señalado qie tienen "preparada" su denuncia tras un trabajo "muy complejo", porque los socialistas no han tenido "ninguna facilidad" a la hora de recibir la documentación solicitada al Gobierno andaluz. "No nos gusta judicializar determinadas cuestiones en el ámbito de lo político, pero no nos queda otra", y "si nos vetan la comisión de investigación, tendrán que ser los tribunales los que decidan si, efectivamente, ha habido irregularidades como pensamos" los socialistas y "debe haber responsables lógicamente" por las mismas, ha añadido Juan Espadas. A la pregunta de si cree que ha habido "menoscabo de fondos públicos" con dichas contrataciones, el secretario general del PSOE-A ha respondido que "creemos que sí, que lo ha habido", porque han sido "dos años" los que por parte de la Junta se han "saltado las normas de contratación pública que obligan a una concurrencia" entre interesados en las ofertas que licite la administración. En esa línea, Espadas ha apuntado que, cuando el Gobierno central dejó "definitivamente de utilizar" el procedimiento "excepcional" de emergencia para la contratación en materia de la pandemia de Covid-19 en torno a los meses de mayo y junio de 2021, "lo que se esperaba a partir de ese momento es que la Junta de Andalucía empezara a sacar de nuevo concursos para que las empresas privadas que quisieran trabajar con la administración, que quisieran concertar determinados servicios, lo hicieran en un concurso público con arreglo a unos precios estándar" e "intentando una gestión eficiente de ese gasto público". "Esto no se ha producido", según ha advertido el líder del PSOE-A, que ha criticado así que la Junta "ha sido incapaz de sacar ningún concurso" público, de forma que con dinero público se ha ido pagando "precios más altos" por las contrataciones, y "se han adjudicado a dedo determinados servicios, pruebas diagnósticas y quirúrgicas a quien le ha dado la gana al Gobierno andaluz". El dirigente socialista ha aseverado que "eso es saltarse la Ley de Contratos", y "sobre eso hay que dar explicaciones", porque se trata de "un tema grave" que desde el PSOE-A va a "denunciar" como entiende que es su "obligación", para que "sean los tribunales quienes lo investiguen", según ha concluido.