El PSOE reivindica la amnistía como medida "excepcional" y enmarca el referéndum de Aragonès en la campaña electoral

El portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha reivindicado la Ley de Amnistía como una medida "excepcional", a la vez que ha enmarcado en la propuesta de referéndum que ha lanzado el presidente catalán, Pere Aragonès, en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado en la campaña de las elecciones del próximo 12 de mayo. Así se ha pronunciado en su intervención en esta Comisión General de Comunidades Autónomas convocada por el PP para hablar sobre el contenido autonómico de la amnistía. Espadas ha sido la única voz socialista en este foro, ya que ningún presidente autonómico del PSOE ni el Gobierno central han acudido a esta cita, En concreto, Espadas ha defendido que la amnistía se trata de una "iniciativa legislativa excepcional" para cerrar "definitivamente" la grave fractura producida en la sociedad catalana y española. A su juicio, la "nula capacidad de diálogo y soberbia" del PP con la Generalitat de Cataluña y la actitud "unilateral" del independentismo son un "cóctel" que se retroalimenta y sólo genera graves consecuencias para la sociedad catalana y su relación con otros territorios de España. LA PROPUESTA DE ARAGONÈS ES EN CAMPAÑA En este sentido, ha querido hacer referencia a la intervención del dirigente independentista, Pere Aragonès, en la que se mostraba convencido de que el referéndum dejará de ser inconstitucional para el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que, según Aragonès, ha pasado con la amnistía. Espadas ha enmarcado estas palabras en la campaña electoral de las próximas elecciones catalanas que tendrán lugar el 12 de mayo y ha reprochado a Aragonès que haya venido solo a dirigirse a su votante y a hablar de su libro el referéndum y la financiación singular. "Ya le digo yo que mi grupo no apoyará ni una cosa ni la otra", advertía. Espadas también se ha dirigido a los dirigentes 'populares' por las numerosas alegaciones de falta de constitucionalidad de la norma y ha recordado que el órgano encargado de decidirlo será el Tribunal Constitucional, en "ningún caso" desde el PP tendrán la posibilidad de bloquear la tramitación con "interpretaciones de parte". "Ustedes podrán discrepar políticamente sobre que esta ley salga adelante y utilizar su mayoría absoluta en esta Cámara para aprobarla, vetarla o enmendarla, pero con el artículo 90 en la mano de la Constitución, no les queda otra que elegir una de estas opciones y devolverla al Congreso", ha explicado. Además, les ha reprochado que hablen de "deslegitimación" del Estado y del Senado como Cámara de representación territorial cuando impulsaron la "gran amnistía fiscal" con el Gobierno de Mariano Rajoy. "El perdón generalizado de millonarios que no habían pagado sus deudas con Hacienda y cometido delitos fiscales, ¿no fracturó el principio de igualdad entre españoles, la cohesión social o la solidaridad con el reparto de la riqueza?", ironizaba.