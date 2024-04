El Juzgado incoa diligencias por la querella contra dos concejales por el incendio de las discotecas de Murcia

El Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha acordado incoar diligencias previas por procedimiento abreviado por la querella por prevaricación presentada por los familiares de dos de las 13 víctimas mortales del incendio registrado el pasado 1 de octubre en las discotecas de la zona de ocio de Atalayas, en Murcia, contra dos concejales y tres funcionarios del Ayuntamiento de Murcia. En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado del Juzgado número 4 de Murcia, José Fernández Ayuso, afirma que los hechos "pudieran revestir los caracteres delito" o "delito leve de prevaricación judicial por imprudencia". Por ello, considera que es "procedente" incoar diligencias previas para "averiguar y hacer constar la perpetración de la infracción penal, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables, asegurando su disponibilidad a resultas de esta causa y las responsabilidades pecuniarias que se deriven". En concreto, la querella fue presentada por el abogado de las dos familias, José Manuel Muñoz, y se dirige contra el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, contra su predecesor en el cargo y miembro del anterior Equipo de Gobierno, Andrés Guerrero, y contra tres funcionarios del Consistorio. Así, estas dos familias consideran que los querellados aplicaron una "estrategia" a través de la que "paralizaban" la orden de cese de estas discotecas amparándose en una posibilidad que otorga la normativa y que permite el funcionamiento de los establecimientos "mientras haya abierto un procedimiento o expediente de legalización". INHIBICIÓN A FAVOR DEL JUZGADO NÚMERO 3 En el auto, el magistrado del Juzgado número 4 de Murcia acuerda incoar diligencias previas por procedimiento abreviado y la inhibición en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que es el que tramita el proceso de los homicidios imprudentes. Y es que, según el juez, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ya existen diligencias abiertas sobre las muertes acontecidas el día 1 de octubre de 2023 en la discoteca Fonda Milagros "a raíz del incendio surgido en la discoteca Teatre". "Dada la vinculación del resultado de muerte con la actuación administrativa de autorización inspección y control", el juez entiende que es dicho Juzgado número 3 el competente para su conocimiento y proceder a la investigación del delito a que se refiere la querella y tramitación de la misma. LA ACUSACIÓN LO VALORA "POSITIVAMENTE" En un escrito, el letrado José Manuel Muñoz ha puesto en valor que el juez, en su resolución, manifiesta que los hechos objeto de la querella pudieran revestir los caracteres de delito de prevaricación por imprudencia, por lo que es procedente incoar diligencias previas para la investigación de los hechos. El auto dictado es valorado positivamente por la acusación particular ejercida por Muñoz, puesto que "hipotéticamente mantiene" la relación "entre el resultado de muerte acontecido y la actuación administrativa, sea por acción u omisión, lo cual debe de ser objeto de investigación". "Supone un alivio para las familias que están totalmente convencidas de que sus familiares fallecieron porque la Administración no ejerció correctamente su función de hacer cumplir la normativa vigente, tolerando que la discoteca funcionara de forma irregular sin tener en cuenta el peligro que el cumplimiento de la normativa implicaba", tal y como añade el letrado. Por último, la acusación confía en que el Juzgado de Instrucción número 3 "acoja dentro de las diligencias la investigación de los concejales y funcionarios objeto de la querella, pues de no hacerlo y rechazar la inhibición, será el Juzgado de Instrucción 4 el que tenga que investigar los hechos o bien podrá plantear una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, para que sea esta la que determine el Juzgado que debe de instruir la querella admitida". "A veces, la Justicia es una carrera de obstáculos que hay que ir superando, aunque seas una simple víctima que pretende hacer valer la inocencia e injusta muerte de sus familiares", tal y como concluye el letrado.