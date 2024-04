Bendodo dice que hay "algún" barón del PSOE que querría haber ido hoy al Senado pero que "no le han dejado"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha compartido su convicción de que hay "algún" barón autonómico del PSOE al que le hubiera gustado ir a la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebra este lunes en el Senado para debatir sobre la amnistía, pero al que no "han dejado" asistir. Así lo ha sostenido en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en alusiones al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que es crítico con la medida de gracia pactada por su partido con las formaciones independentistas catalanas. Para Bendodo, "es una excusa" que los presidentes del PSOE no hayan acudido a la comisión de hoy en el Senado porque no se les haya avisado. "Estoy convencido de que a algún presidente de comunidad autónoma socialista le gustaría asistir. A lo mejor no le han dejado", ha afirmado el dirigente del PP, acusando a Ferraz de haber dado "instrucciones" para que los barones autonómicos no acudan a la Cámara Alta y se celebre así la comisión "con media entrada, solo con seis presidentes del PP". Bendodo también se ha referido a la ausencia de miembros del Gobierno en la comisión como la del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que en su opinión estará "muy ocupado" con "su vinculación en la trama del 'caso Koldo', con la UCO y la Fiscalía Anticorrupción "hablando de él". "BARRER TODOS LOS RINCONES" El vicesecretario del PP también ha recordado que en la tarde de este lunes se registran los planes de trabajo de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, por lo que se dará a conocer el primer listado de comparecientes, que "será amplio" pero también "necesariamente abierto". "Vamos a intentar o vamos a barrer todos los rincones de la casa. No vamos a dejar nada al azar y no vamos a dejar nada sin escrutar. Eso es lo que vamos a intentar", ha adelantado Bendodo sobre las intenciones del PP en dicha comisión, en la que pedirán documentación en torno a la vinculación de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con los negocios de la trama. En este sentido, ha ahondado en que el presidente del Gobierno tiene "una gran oportunidad" en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' de "dar las explicaciones que todos esperamos", ya que hasta ahora "su silencio" ha sido "atronador y clamoroso".