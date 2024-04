Vilagrà pide a Puigdemont no "meter el dedo en el ojo" sino favorecer la mayoría independentista

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha pedido este domingo al candidato de Junts en las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, no "meter el dedo en el ojo" sino favorecer la mayoría independentista. Lo ha dicho en declaraciones en Artés (Barcelona) al preguntársle por que Puigdemont dijo el sábado que el Govern de ERC no ha dado "los golpes de timón" que debía, ya sea por falta de capacidad política o personal. La número dos del Govern ha negado que Esquerra esté desaprovechando su mandato en la Generalitat, sino "al contrario", ha dicho. "Lo que debemos hacer ante unas elecciones catalanas no es meter el dedo en el ojo del independentista de al lado", le ha replicado, sino que ha pedido trabajar para ampliar la mayoría independentista. LA GESTIÓN DE ERC Vilagrà también le ha respondido que ERC en los últimos años ha sido un partido "útil para dar respuesta a la ambición nacional" y también para fortalecer los servicios públicos y revertir los recortes presupuestarios de hace 15 años, ha dicho. La vicepresidenta ha visitado este domingo el Ayuntamiento de Artés y después la Fira d'Artés.