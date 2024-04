Sumar propone una moratoria turística y un pacto vasco por los territorios frente al actual modelo "depredador"

La candidata de Sumar a lehendakari, Alba García, ha propuesto una moratoria turística y un pacto vasco por los territorios frente al actual modelo "depredador. García ha tomado parte este domingo en San Sebastián en un acto político que ha contado también con las intervenciones del cabeza de lista por Gipuzkoa, Andeka Larrea, así como de Arantza González (Ezker Anitza-IU) y Monika Montiagudo (Berdeak Equo). En su intervención, García ha defendido que Sumar nació, entre otras cosas, "para dar la pelea por recuperar nuestro tiempo" y ha incidido en la necesidad de contar con tiempo para "hacer deporte, para cuidar y ser cuidadas, para estar con los amigas, con la cuadrilla, para disfrutar, para leer, para dormir, para soñar". "Nosotras queremos trabajar menos horas, pero eso sí, cobrando lo mismo. Bueno, en realidad no. En realidad, cobrando más. Nosotras queremos tiempo para ser una sociedad más sana, más creativa, más verde y más feliz. Y queremos también tiempo para pasear, para disfrutar", ha añadido. Tras señalar que una ciudad, un pueblo y un barrio no son sus edificios o calles sino "sus gentes" que, en algunos casos vienen "de muchos lugares", ha defendido que "para que los pueblos y ciudades de Euskadi sigan estando llenos de vida quienes nos gobiernan no pueden apostarlo todo a un modelo de turismo depredador". "No pueden apostarlo todo a un modelo que nos está agotando. Señores del PNV y del PSE, no más megaproyectos privados. No más megaproyectos como la ampliación del Basque Culinary Center o como la construcción de un Guggenheim en Urdaibai. No más megaproyectos que solo hacen encarecer los precios de la vivienda, que solo traen trabajos con salarios precarios y mal pagados, en los que hay que echar más horas que un reloj para redondear un salario que a duras penas nos dé para llegar a fin de mes", ha indicado. Así, ha apostado por un modelo de turismo que "apueste realmente por la defensa y el desarrollo de sus territorios, de sus pueblos, de sus ciudades". "Se acabó que nos expulsen de nuestras casas. Se acabó que nuestra vecina tenga que marcharse porque le han subido de manera obscena el alquiler. Se acabó que los fondos buitres compren nuestros pisos, nuestros hogares, para hacer apartamentos turísticos. Se acabó que sacrifiquen nuestros barrios. Se acabó el convertir nuestras ciudades en parques temáticos. Nuestro mundo, nuestra Euskadi es otra", ha añadido. Por ello, ha propuesto lo que ha denominado 'Lurranden arteko Ituna', una moratoria turística y un pacto vasco por los territorios para hacer del turismo una política pública que desarrolle e implemente políticas solidarias, ecológicas y justas. "Un pacto vasco en defensa de nuestros pueblos y ciudades y de nuestros vecinos y vecinas. Un pacto vasco que ponga fin al desarrollo incontrolado del turismo que hoy está poniendo en peligro nuestra naturaleza, nuestras vidas", ha aclarado. En este contexto, ha advertido que las políticas del PSE-EE defienden "un modelo de turismo que nos expulsa de nuestros barrios, que pone en peligro la naturaleza". "Señor Andueza, apoyar un modelo de turismo que nos expulsa de nuestros barrios, que pone en peligro la naturaleza no es progresista", ha insistido. "SIN ODIO" "Y no, no odiamos a los turistas, no sufrimos turismofobia. No se trata de eso. Nos encanta que venga gente a conocernos, nos encanta que puedan disfrutar de nuestra tierra igual que queremos hacerlo nosotras. No estamos en contra de los turistas. Estamos en contra de la gentrificación, de la precarización laboral y del destrozo ambiental", ha finalizado. Por su parte, el cabeza de lista por Gipuzkoa, Andeka Larrea, también se ha mostrado crítico con el actual modelo turístico que provoca un incremento de los precios de la vivienda, que quedan "en manos de los especuladores". Asimismo, ha censurado la gestión desarrollada por PNV y PSE y el hecho de que la ciudad y el patrimonio cultural, queden "en manos de empresas privadas".