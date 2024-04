Sinner: "Mis expectativas no son altas"

Redacción deportes, 7 abr (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, campeón del Abierto de Australia y recientemente del Masters 1000 de Miami, afronta con prudencia su puesta en escena en la temporada de tierra en el Masters 1000 de Montecarlo, donde no ha logrado grandes resultados.

"Me gusta mucho este torneo. Vivo aquí y me entreno aquí y es bueno para vivir. Pero las expectativas no son demasiado altas porque es el comienzo de la temporada de arcilla y el objetivo, realmente, es prepararme bien para Roland Garros y los Juegos Olímpicos", indicó el jugador italiano, el que mejores resultados ha cosechado en lo que va de 2024.

"Nos tomamos esta semana como si fuera de entrenamiento. A ver si juego más de un partido", añadió Sinner que tiene la vista puesta en Roland Garros y, sobre todo, en París 2024.

"Los Juegos están en lo alto de mis objetivos. Será mi primera vez. No pude estar en los anteriores", subrayó.

Sinner advierte que el trasvase de la pista dura a la de tierra suele estar acompañada de resultados extraños. "Hay resultados sorprendentes al principio. La temporada de pista dura fue muy bien y ahora vamos a ver como van las cosas sobre tierra. El año pasado jugué bien en Montecarlo. Va a ser difícil porque es una superficie en la que suelo tener problemas", indicó.

"Será interseante ver cómo los jugadores afrontan el pasar de la pista dura a la arcilla. La primera semana en tierra es dura y hay resultados extraños", indicó el número dos del mundo que se enfrentará al ganador del duelo entre el español Alejandro Davidovich y el estadounidense Sebastian Korda.

"La arcilla no es la superficie en la que estoy más cómodo. Me gusta más la pista dura. Eso no quiere decir que no pueda hacerlo bien en tierra. Llegué a cuartos de final de Roland Garros en el 2020 y también en Roma. El año pasado no se me dio bien la temporada de tierra. Estoy contento de estar aquí. puede ser un buen inicio", insistió Sinner. EFE

apa/jl