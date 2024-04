El Constitucional estudia esta semana si suspende la iniciativa del Parlament que pide declarar la independencia

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará esta semana si admite a trámite el recurso que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez contra la iniciativa del Parlament que pide declarar la independencia de Cataluña, que supondría la suspensión cautelar de la medida. El asunto llega al tribunal de garantías después de que el Consejo de Ministros del pasado 26 de marzo acordara presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la Mesa de la cámara autonómica catalana admitió a trámite el pasado 2 de febrero. Según precisó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior a aquel Consejo de Ministros, el Gobierno estimó pertinente impugnar la iniciativa porque ello paraliza "de manera inmediata" su tramitación, toda vez que la Constitución fija que cuando el Ejecutivo acude al TC y demanda la suspensión de una disposición, esta se congela, algo que no sucede con los recursos de los grupos parlamentarios. El TC ha informado que el recurso del Ejecutivo central ha sido añadido al orden del día del Pleno, que tiene previsto reunirse martes, miércoles y jueves. Será entonces cuando decida si admite o no a trámite la impugnación del Gobierno contra la propuesta que fue registrada por Solidaritat Catalana per la Independència y prosperó gracias a los tres votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de la representante de ERC y el voto en contra de los dos miembros del PSC en el órgano rector del Parlament. RECURSOS CONTRA LA LEY DE VIVIENDA Asimismo, consta que el tribunal tendrá que deliberar también sobre si admite a trámite los recursos que presentaron la Generalitat catalana y la Xunta de Galicia contra varios preceptos de la ley de vivienda al entender que el texto invade competencias autonómicas. Ambos gobiernos acudieron al TC para que declare la inconstitucionalidad de los apartados que impugnan y se declare, por ende, su nulidad. Al margen, los magistrados deliberarán sobre el fondo de los recursos que el Gobierno central presentó contra varios preceptos de la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, y contra el artículo único de la ley foral 17/2021 de contratos públicos. CASOS DE TORTURA Asimismo, la corte de garantías estudiará cómo dar efectividad a los dictámenes de la ONU en base al caso de un hombre de doble nacionalidad marroquí y belga que España extraditó a Marruecos, donde sufrió torturas que acabó denunciando ante las Naciones Unidas. La organización internacional le dio la razón al hombre, por lo que acudió a la Justicia española para que le indemnizara, pero no tuvo éxito. El TC abordó su recurso el pasado febrero, pero la deliberación se postergó debido al debate suscitado. El caso se debatió en base a una ponencia redactada por el magistrado conservador César Tolosa, que proponía desestimar el recurso de amparo que presentó después de que España le denegara la indemnización de más de 3 millones de euros que reclamaba por mal funcionamiento de la administración de justicia. Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que la ponencia elaborada por Tolosa proponía desestimar el recurso al coincidir con las autoridades españolas en que la vía elegida para pedir indemnización no era la adecuada, de ahí que fuera imposible concedérsela. Sin embargo, este planteamiento generó debate entre los magistrados del TC, hasta el punto de que los tradicionales bloques progresista y conservador se disolvieron. Tolosa accedió a retirar su ponencia para estudiar el asunto en base a las aportaciones realizadas por los magistrados en Pleno y redactar otra. Se espera que esta semana el tribunal retome el asunto. RECURSOS DEL 'PROCÉS' Esta semana también se prevé que el Pleno delibere sobre el incidente de recusación que presentó el expresidente catalán huido Carles Puigdemont con la intención de apartar a los magistrados del ala conservadora Concepción Espejel y César Tolosa de varias deliberaciones relativas a sus recursos por la causa del 'procés'. A su vez, figura en el orden del día un recurso del expresidente catalán Quim Torra contra la resolución del Tribunal Supremo que avaló la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarle el escaño tras ser condenado por desobendiencia por no retirar lazos amarillos de edificios institucionales en periodo electoral. Y consta, además, un recurso de la exconsellera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí contra una decisión del Supremo relativo a su caso. LEY DE INFANCIA Según recoge el orden del día, esta semana los magistrados abordarán el fondo del recurso de los diputados de Vox contra la ley 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La formación liderada por Santiago Abascal llevó el texto ante el TC al entender que podía vulnerar la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva. El Pleno también estudiará una cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Supremo sobre financiación de partidos políticos.