Ayuso y otros cinco 'barones' del PP exhibirán este lunes en el Senado su rechazo a la amnistía frente a Aragonès

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros cinco 'barones' autonómicos del PP mostrarán este lunes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado su rechazo a la proposición de ley de amnistía que se está tramitando actualmente en la Cámara Alta, en un foro en el que el único mandatario autonómico que defenderá esta norma será el presidente catalán, Pere Aragonès. Los de Alberto Núñez Feijóo usaron su mayoría absoluta en el Senado para convocar una nueva cita de esta comisión, que también aprobará un informe en contra de la amnistía, con el objetivo de que los presidentes autonómicos volvieran a desfilar por la Cámara Alta para hablar sobre la amnistía. Sin embargo, los únicos 'barones' del PP que han confirmado su presencia son Isabel Díaz Ayuso (Madrid); Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); Jorge Azcón (Aragón); Fernando López Miras (Murcia); Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y María Guardiola (Extremadura). Por contra, los presidentes autonómicos 'populares' que faltarán a esta cita serán Juanma Moreno (Andalucía); Alfonso Rueda (Galicia); María José Sáenz de Buruaga (Cantabria); Marga Prohens (Baleares) y Gonzalo Capellán (La Rioja). Eso sí, estos Gobiernos regionales han delegado su presencia en sus consejeros. En el caso de Canarias, que gobierna la coalición CC y PP, estará presente un consejero 'popular'. ARAGONÈS ESCUCHARÁ A LOS PRESIDENTES DEL PP El único presidentes autonómico encargado de defender la amnistía en este foro será Aragonès, que, a diferencia de lo que hizo en la anterior cita, en esta ocasión sí que se quedará a escuchar al resto de presidentes del PP, aunque el orden del día no permitirá que haya debates cruzados en esta cumbre. En la anterior Comisión del Senado en la que estuvo Aragonès, en el mes de octubre, el presidente catalán realizó su intervención y se marchó al terminar, sin quedarse a escucharse al resto de líderes regionales. Por su parte, Ayuso llegó con la comisión empezada y tampoco escuchó al mandatario catalán. En esta ocasión, el también candidato de ERC a las próximas elecciones catalanas del próximo 12 de mayo sí que se quedará a escuchar al resto de presidentes autonómicos que estarán en esta cita. SIN EL GOBIERNO Y EL PSOE Aragonès será el único que defenderá la amnistía ya que ni el Gobierno ni los presidentes autonómicos del PSOE estarán presentes en esta cita en el Senado. Moncloa delegó la presencia o ausencia a este foro en el Ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres, ya que es el departamento encargado de las relaciones con las comunidades autónomas. Y fuentes ministeriales han explicado a Europa Press que no han recibido invitación y que, por lo tanto, el ministro Torres no ha sido convocado. En esta comisión del Senado tampoco estará ninguno de los tres presidentes autonómicos socialistas --Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Adrián Barbón (Asturias) y María Chivite (Navarra)--, que han justificado su ausencia denunciando un "uso partidista" del Senado por parte del PP. Es decir, el único representante del PSOE en esta Comisión de Comunidades Autónomas será el portavoz de los socialistas en el Senado y líder del partido en Andalucía, Juan Espadas, que será el encargado de defender la postura de la formación sobre la proposición de ley de amnistía. ¿CÓMO SE DESARROLLARÁ LA SESIÓN? El orden del día de la Comisión establece que el primero en intervenir sería el Gobierno y luego el lehendakari, pero como ambos han declinado acudir, deja la apertura de la sesión al presidente catalán Pere Aragonés. Las intervenciones de los presidentes autonómicos están fijadas por orden de aprobación de los Estatutos de Autonomía y cada líder regional tiene un plazo máximo de diez minutos para hacer su exposición en la tribuna. De este modo, después de Aragonès hablarán --por este orden-- el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; el representante de la Junta de Andalucía; el representante del Gobierno de Cantabria; un consejero del Ejecutivo de La Rioja; el presidente murciano, Fernando López Miras; el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el consejero de Educación de Canarias, Poli Suárez; la presidenta de Extremadura, María Guardiola; la consejera de Presidencia de Baleares, Antonia Maria Estarellas; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Y tras estos tomarán la palabra los senadores por designación autonómica que hayan decidido hablar y luego será el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios. En cualquier caso, este orden del día establece que no se producirá un debate cruzado entre ninguno de los intervinientes, ya que solamente el Gobierno central tiene la potestad de contestar a los presidentes y a los grupos parlamentarios en esta comisión.