Albiach (Comuns) reprocha a Aragonès plantear un debate de tres candidatos con "el mismo modelo"

La candidata de los Comuns Sumar a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, ha considerado "profundamente decepcionante" que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, plantee un debate con tres candidatos que defienden, a su juicio, el mismo modelo. "Es profundamente decepcionante que una persona de ERC quiera plantear un debate entre tres candidatos de tres partidos diferentes, pero que en realidad están defendiendo el mismo modelo de siempre", ha declarado este domingo en una manifestación en Barcelona contra la privatización de la sanidad. Albiach ha aludido a la propuesta del candidato a la reelección de un debate electoral junto al expresidente y candidato de Junts, Carles Puigdemont, y el candidato del PSC, Salvador Illa. Para ella, en ese debate "no hay espacio para las fuerzas progresistas que estén planteando un modelo alternativo de país que sea sostenible y respetuoso con las personas y con el territorio". Ha asegurado que tanto Junts como ERC y PSC defienden que Cataluña sea "el casino de Europa", en referencia al macroproyeto del Hard Rock, así como que no se pongan límites a los cruceros y ampliar el Aeropuerto de Barcelona. En referencia a que Aragonès acuda al Senado a defender su propuesta de referéndum, Albiach no quiere que el presidente de Cataluña "sea un trol", después de que el presidente de la Generalitat haya dicho que su visita pretende 'trolear' al PP. BODA CON "TÁNDEM DE CORRUPTOS" "El PP ya se trolea a sí mismo: tan solo hay que ver la boda de ayer del alcalde de Madrid, del señor Almeida, donde también estaba el Rey emérito", ha añadido Albiach. Ha opinado que en esa boda "la única persona que faltaba era el novio de Ayuso para hacer un tándem de corruptos con el Rey emérito", tras la polémica fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.