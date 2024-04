21A-Elkarrekin Podemos dice que Osakidetza debe ser "intervenida con urgencia" y no permitirá que el PNV acabe con ella

La candidata de Elkarrekin Podemos al Parlamento Vasco Isa González ha afirmado que Osakidetza debe ser "intervenida con urgencia" y ha advertido de que su formación no permitirá "que el PNV y quien les apoye se salgan con la suya de acabar con ella". González ha participado en un acto político en Barakaldo (Vizcaya) junto a la también candidata de Elkarrekin Podemos al Parlamento Vasco Oihane Mestraitua; la portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Vizcaya, Eneritz de Madariaga, el juntero en Vizcaya Richar Vaquero y el exdiputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte. Durante su intervención, Isa González, se ha referido a la salud y la atención sanitaria como "derecho" y ha recordado "cómo está Osakidetza". "Basta con levantar el teléfono para pedir una cita, o estar en espera de una prueba diagnóstica... cada vez más retrasos, cada vez más esperas, cada vez más privatizado", ha dicho. Según ha añadido, la plantilla "cada vez está más quemada" y existen "desiertos sanitarios en zonas rurales o lejanas", con déficit de pediatras, "atención a pacientes en barracones", centros de salud atendidos "solo por personal de enfermería" o lugares que "se cierran en festivos, por las tardes, como si la salud entendiera de horarios o de vacaciones". Ante esta situación, ha insistido en que Osakidetza "es aquella joya de la corona que hoy ha pasado a ser una joya enferma terminal". "Una enferma terminal que necesita ser intervenida de urgencia. Porque la necesitamos sana y fuerte, porque la gente como nosotras, la gente que no puede pagarse médicos o seguros privados la necesita", ha manifestado. La candidata ha reiterado que la salud y Osakidetza "es un derecho y Elkarrekin Podemos "no va adejar que el PNV y quien les apoye se salgan con la suya de acabar con ella". "Queremos que la sanidad pública tenga gestión pública directa de forma exclusiva ya que es la acción pública, la que debe ser garante de nuestra salud, sea física o mental. Una Osakidetza sana y fuerte es nuestro derecho!", ha reivindicado. Por otra parte, ha citado los factores que afectan a la "estabilidad mental" de los ciudadanos, y han traído "el capitalismo, el individualismo y también el machismo". "El estrés, la salud física, el ruido, la contaminación, la precariedad laboral, la soledad, la falta de condiciones dignas para vivir y sobrevivir, emigrar por necesidad, la violencia, y en nosotras también la falta de perspectiva de género en la ciencia y en la medicina, que nos ignora, nos anula y nos violenta en periodos tan importantes en nuestras vidas, como por ejemplo en la etapa de la menopausia", ha enumerado. Respecto a la menopausia, ha denunciado que "no se habla de ella en ningún lado, ni en las instituciones, ni en las campañas, ni siquiera en el Plan de Salud del Gobierno", a pesar de que las mujeres son el 50% de la población "y que, prácticamente todas han de pasar por ello". "Sudores, osteoporosis, falta y mala calidad del sueño.No es casualidad que a las mujeres mayores sean a las que más recetan hipnóticos, antidepresivos y psicofármacos para dormir, o para todo, porque Osakidetza, en lugar de ir a la raíz del problema, quiere paliar los síntomas", ha denunciado. Por ello, ha añadido, el consumo de tranquilizantes "ha ido aumentando" con la edad y el 40% de las mujeres mayores de 74% toma tranquilizantes "mientras en los hombres esta cifra es la mitad". A su juicio, Osakidetza "debe dedicar tiempo y recursos, económicos y humanos, a atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres", "porque derivada de esa no atención también empeora su salud mental". Por ello, ha explicado, Elkarrekin Podemos propone una Ley "que aborde la violencia obstétrica, la gratuidad de los productos menstruales, que se atienda la menopausia y que se ofrezca educación sexual integral". Isa González también ha destacado el hecho de que existan solo 6 o 7 psicólogos por cada 100.000 habitantes en Euskadi, mientras que la media europea es de 18, 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes caundo en Europa hay 18 y 10 enfermeros de salud mental por cada 100.000 habitantes, cuando "la media europea es de 23". Elkarrekin Podemos propone destinar el 1% del PIB de Euskadi durante el primer año de legislatura a una salud mental que "es transversal, ya que afecta a la salud, a la educación, los servicios sociales o el empleo". "Los poderes públicos, el Gobierno Vasco, debe considerar la salud mental como algo prioritario. Esto nos afecta a todos", ha reclamado. URIARTE Uriarte, por su parte, ha denunciado "la privatización de lo público" que "no se vende" y ha censurado al candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, que pretenda "imponer un museo con sus instalaciones en mitad de la marismas, en de la reserva de la Biosfera de Urdaibai". Según ha advertido, ese espacio "pertenece a las futuras generaciones y al planeta". "Cuidado con apropiarse de un espacio público pagando a particulares para que hagan negocio privado", ha avisado. El exdiputado de Podemos ha afirmado que impedirán "que se privatice la marisma de Urdaibai y se convierta en negocio para una gente". "No vamos a tragar con el Guggenheim de Urdaibai. Ya paramos el fracking y ahora vamos a impedir el Guggenheim de Urdaibai", ha concluido.