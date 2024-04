Lidia Campo y Miguel Baidal, campeones de España de 10 kilómetros en ruta

Redacción deportes, 6 abr (EFE).- La burgalesa Lidia Campo y el alicantino Miguel Baidal se proclamaron este sábado en Crevillente (Alicante) campeones de España de 10 kilómetros en ruta, consiguiendo los primeros títulos nacionales de su carrera deportiva.

Lidia Campo, de 33 años, sacó a relucir la velocidad que todavía conserva de su etapa de mediofondista para, tras los últimos kilómetros en el grupo de cabeza, cambiar el ritmo y entrar en meta como primera española con un tiempo de 34:51, a cinco segundos de la ganadora de la prueba, la marroquí Kaoutar Boulaid.

Subcampeona de España se proclamó la valenciana Noelia Juan, la triatleta internacional que defendió los colores del Cárnicas Serrano.

"Estoy muy ilusionada porque solo tenía una medalla nacional en 3.000 obstáculos (bronce en 2020). He apostado por pasarme a la ruta y mi equipo me ha dado la motivación necesaria para seguir apostando por el atletismo. Me ha costado muchos años pero el que confía y trabaja siempre obtiene recompensa", dijo al llegar a meta Lidia Campo.

La carrera masculina se la adjudicó Miguel Baidal, formado en la escuela del Club Atletismo Crevillent mientras compaginaba este deporte con el triatlón, que se llevó la victoria en el año de su estreno en la categoría absoluta.

El triunfo de Baidal, que paró el crono en 29:45, se cimentó tras un mano a mano en los últimos kilómetros con Yago Rojo, subcampeón a dos segundos, y Juan Antonio 'Chiki' Pérez, tercero a seis.

"Me siento como en casa en esta carrera y este título lo voy a recordar toda mi vida, incluso por delante de medallas europeas", comentó Baidal, de 22 años.

Por clubes, el propio Baidal lideró al Cárnicas Serrano al triunfo junto a 'Chiki' Pérez y Roberto Alaiz, sumando un tiempo conjunto de 1h30:01. La plata la ganó el Clínica Menorca CAUG con 1h30:57 y el bronce el Atletismo Albacete con 1h31:36. EFE

