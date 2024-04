Lakovic: "La victoria de Bilbao fue merecida"

Bilbao, 6 abr (EFE).- Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, admitió después de la derrota encajada en Miribilla frente al Surne Bilbao Basket (81-71) que la victoria del equipo vasco "fue merecida" y que incluso "la dinámica del partido era para una diferencia de 20 puntos".

"La primera parte fue muy igualada, la clave estuvo en el tercer cuarto. Tuvimos seis pérdidas y algunas decisiones tácticas fuera de nuestro plan de partido que nos costaron varios triples que le sirvieron al Bilbao para coger ventaja", lamentó.

Lakovic añadió que, además de todo ello, volvieron a cometer el mismo error que en partidos anteriores.

"No utilizamos pequeñas faltas de manera inteligente cuando aún no estábamos en bonus. de esta manera podíamos haber evitado canastas suyas, pero no fue así", admitió el técnico del 'Granca' en su valoración del encuentro. EFE

1010062

ibn/jl