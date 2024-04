Fisac: "Matemáticamente no estamos salvados pero estamos muy cerca"

Zaragoza, 6 abr (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha declarado tras la victoria (98-79) sobre el Monbús Obradoiro que matemáticamente su equipo no está salvado pero que está "muy cerca".

"Hasta que no se consiga hay que ser consciente y seguir trabajando duro. Para nosotros era fundamental no entrar en miedos y situaciones de conflicto y que quedaran menos jornadas y todavía no estuviéramos salvados", ha añadido en rueda de prensa.

El técnico del conjunto 'rojillo' ha explicado sentirse bien porque habían sacado adelante en casa dos partidos que eran muy importante contra rivales directos como Palencia y Obradoiro.

"Además hemos recuperado el basket-average con Obradoiro. El grado de sufrimiento del equipo me hace estar orgulloso de que estemos con los deberes casi acabados", ha asegurado.

Con respecto al encuentro ha indicado que los guarismos del marcador no eran justos por lo que se había visto en él.

"Un resultado tan amplio no es lo que ha sucedido a lo lago del partido", ha valorado.

Fisac ha indicado que su equipo sigue fallando en defensa en "demasiadas cosas sencillas y básicas" pero que la mejoría defensiva experimentada y el orgullo que habían mostrado en la segunda mitad los jugadores habían hecho grande al equipo.

"Hemos tenido muy buena reacción defensiva al principio del último cuarto y a ellos les ha pesado el gran número de derrotas que llevan", ha analizado.

Finalmente, ha apuntado que el primer objetivo del equipo es salvar la categoría pero que luego tenían que intentar estar "lo más arriba posible" para procurar jugar competición europea la próxima temporada.EFE

