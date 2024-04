Díaz anuncia que Sumar presentará una "ley integral y severa anticorrupción" y quiere "ver ahí" al PP y al PSOE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz ha anunciado que "en un par de semanas" su grupo parlamentario presentará en el Congreso de los Diputados una "ley integral y severa anticorrupción", y ha añadido que quiere "ver ahí" al PP y al PSOE, tomando postura. Díaz ha participado este sábado en un acto en Vitoria-Gasteiz junto a la candidata de Sumar a lehendakari, Alba García, el cabeza de lista por Álava, Jon Hernández, el cabeza de lista por Guipúzcoa, Andeka Larrea, y la coportavoz de Berdeak Equo, Carmen Muñoz. Durante su intervención, Díaz ha defendido que Euskadi necesita "un ciclo político nuevo, mirar al futuro y abrir las puertas a un tiempo nuevo". "Y esto quiere decir cambiar las cosas. Quiere decir ideas políticas nuevas, políticas públicas diferentes que tengan un objetivo básico", ha señalado. A su juicio, hay que "mejorar la vida de las personas" porque "no sirve lo de atrás". "Estamos en una permanente lucha en estos momentos entre mantener el statu quo, hacer lo mismo de siempre o avanzar. Lo decimos en el Gobierno de España y lo digo hoy en Euskadi", ha dicho. La vicepresidenta ha apuntado la necesidad de "savia política nueva, también en Euskadi". "Fijaos, ¿qué ideas nuevas hay en la política en nuestro país?", ha preguntado, para admitir que es "un momento político muy difícil", para muchos "uno de los más feos" desde la Transición. LODAZAL "Es un momento feo, un momento en la política en el que las palabras no alcanzan valor. Las palabras ya no importan. Es un momento en el que nosotras creemos, desde Sumar, que no aportamos nada si convertimos la política en este delirio, en este espectáculo, en este lodazal del 'y tú más', unos y otros, están convirtiendo la política española en nuestro país". "Y lo digo alto y claro: unos y otros", ha añadido. Según Yolanda Díaz, Sumar "no ha venido a la política para convertir la cosa pública en un y tú más". "Si hay corrupción, actuemos contra ella, déjense de espectáculos. ¡Paremos ya este delirio y pongamos ante la sociedad medidas contundentes para que nunca más vuelva a suceder lo que estamos viviendo hoy en nuestro país!", ha manifestado. En este punto, ha anticipado que "en un par de semanas" su formación seguirá "con esta tarea" y presentará, desde el Grupo Parlamentario, una "Ley integral y severa anticorrupción" en España. "Y queremos ver ahí al Partido Popular, al Partido Socialista y a las restantes formaciones políticas", ha apuntado. A su juicio, ha que "dejar de hablar, de convertir esto en un lodazal y votar esas normas". "Si tanto nos preocupa la corrupción, actuemos contra ella, porque no es una broma la corrupción del Partido Popular. La corrupción de los hombres de la guerra, del PP de Aznar, del PP de la Gürtel, de Mariano Rajoy, nos costó 64.000 millones de euros que sufrimos en recortes de la educación y la sanidad pública. La corrupción no es ninguna broma", ha advertido. "Mientras la gente se moría a diario en nuestro país, había otros que estaban robando, para esto no sirve la política pública. No hemos venido de Sumar para robar, hemos venido para hacer ERTEs, hemos venido para hacer prestaciones que mejoran la vida de la gente, con el mejor mecanismo de protección social que fueron los ERTE", ha añadido (Habrá ampliación)