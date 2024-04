Abascal (Vox) advierte que un "gobierno de concentración de abertzales" supondrá "el desafío a España"

El presidente del Vox, Santiago Abascal, ha advertido que un "gobierno de concentración de abertzales", entre PNV y EH Bildu, supondrá "el desafío a España y traer el conflicto y el referéndum de secesión". Abascal ha tomado parte este sábado en Vitoria en un acto político junto a candidatos de la formación en las próximas elecciones vascas del 21 de abril. En su intervención, Abascal ha señalado que Vox pisará "todas las calles y pueblos" del País Vasco y ha agradecido su compromiso a todos los candidatos de la formación en los próximos comicios, en los que "nos jugamos muchas cosas". Tras enumerar los resultados obtenidos en ayuntamientos y Comunidades del Estado en pasados comicios, Abascal ha indicado que Vox no es "una moda", como a su juicio sí son Cs o Podemos, sino que cuenta por contra con "ideas, principios y valores fuertes". "No defendemos nada nuevo: lo de siempre, el sentido común. Por eso no nos va a tumbar nadie. No somos una moda ni unos traidores", ha añadido. Tras acusar al PNV de haberse "beneficiado durante 40 años de lo que significaron ETA y Herri Batasuna para gobernar en Euskadi", ha incidido en que ahora "el monstruo" --en relación a EH Bildu-- "se les ha hecho grandecito". "No sé sabe quién llevará la voz cantante pero representan lo mismo y en Madrid son socios de Sánchez", ha añadido. Abascal ha afirmado además que un "gobierno de concentración de separatistas, de abertzales", entre PNV y EH Bildu significa "el desafío a España y traer el conflicto y el referéndum de secesión". "Les esperamos igual que esperamos a Puigdemont y lo único que tendrán es cárcel e ilegalización si llegamos al gobierno de España", ha insistido. Por otro lado, ha acusado a Pedro Sánchez de ser "el presidente necrófilo", tras su imagen esta semana en Cuelgamuros, y de no poder "salir a la calle". Asimismo, ha vaticinado que si el PSE es el que "decide" en el País Vasco los socialistas "gobernarán con EH Bildu". Además, ha acusado al PP de ser "blanditos" y ha instado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar si son "la única alternativa frente a EH Bildu o hay que incorporarles al futuro de la sociedad vasca, como dicen algunos de sus portavoces". "Todos esos que se pegan en campaña electoral tienen la misma posición respecto a las fronteras, la inmigración ilegal y el efecto llamada de las ayudas sociales", ha concretado. En su intervención, ha advertido además del incremento de la inseguridad en las calles y de la Agenda 2030, "una condena de muerte para el campo y la industria" que apoyarían el resto de formaciones. También ha reclamado libertad para escolarizar a los alumnos en Euskadi y el fin de la "imposición" del euskera. Por otro lado, y tras lamentar que no se luche contra el "fraude en las ayudas sociales y la inseguridad en las calles, se ha preguntado si EH Bildu quiere "desarmar a la Ertzaintza" para "poder atacarles a placer como hicieron sus padres políticos de ETA". "Ya sabemos quiénes son los de Bildu, los de siempre, los enemigos del pueblo y de la policía. Han vivido de la protección de una mafia que les ha convertido en una casta dirigente durante mucho tiempo y están al margen de los problemas de los vascos" ha finalizado. "DESARMAR LA ERTZAINTZA" Por su parte, la cabeza de lista por Álava, Amaia Martínez, se ha mostrado también crítica con la propuesta de EH Bildu para la Ertzaintza y ha advertido que la coalición soberanista busca "desarmar" a la Policía vasca. "Ellos que tanto saben de armas y han asesinado a 15 ertzainas, siempre por la espalda y a traición", ha añadido. Asimismo, ha acusado a EH Bildu de ser "el diablo" y ha censurado que PNV y PSE se dediquen en el Parlamento vasco a "afilarle los cuernos". "Hoy lo que tenemos es una subida de EH Bildu gracias al blanqueamiento que le están haciendo", ha criticado. Tras denunciar las "décadas de degradación separatista" que, a su juicio, padece Euskadi, Martínez ha lamentado que haya "élites políticas que deciden" por la ciudadanía. "Queremos la expulsión inmediata de todos los inmigrantes ilegales y que nuestras hijas puedan volver a casa tranquilas. Queremos a todos los delincuentes fuera de nuestras calles y es posible lograrlo", ha zanjado.