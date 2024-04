75-82. El UCAM CB vence en Badalona en el regreso de Birgander tras casi cuatro meses

Badalona, 6 abr (EFE).- El UCAM Murcia, cuarto de la Liga Endesa, venció este sábado por 75-82 a domicilio a un Joventut de Badalona que encajó su quinta derrota consecutiva en el campeonato y al que el buen hacer de Ante Tomic y Andrés Feliz no le dio ante un rival que destacó como bloque y con Troy Caupain como jugador más entonado en el regreso de Simon Birgander a la competición después de casi cuatro meses fuera de ella por lesión.

Con este resultado los murcianos se colocan con 18 victorias en 28 jornadas y los catalanes se quedan con el mismo número de triunfos que de derrotas (14-14), de momento a dos de los puestos que permiten disputar las eliminatorias por el título.

Fue un triunfo trabajado en una cancha históricamente poco propicia para los de la capital del Segura, que sólo habían ganado en tres de sus 22 visitas a Badalona, ahora ya cuatro, y que completan un 2-0 frente a los verdinegros, a los que apabullaron con un 105-73 en la primera vuelta.

En los prolegómenos Birgander, quien pasó seis temporadas en Badalona, recibió un cálido homenaje y el que fue su club le entregó una camiseta con el número 234 en alusión a los partidos que disputó con el Joventut entre 2017 y 2023. Por cierto que el pívot internacional sueco volvía tras sufrir una torcedura en el tobillo derecho que le hizo pasar por el quirófano al que era el MVP de la Liga Endesa cuando se lesionó, con 21,1 puntos de valoración. Entró en la convocatoria en lugar de Moussa Diagne, con un pinzamiento en la espalda, y aportó 5 puntos, con sólo un tiro fallado, 2 rebotes y 7 créditos en 12 minutos.

El Joventut, que mantuvo la baja del alero Miguel Allen, comenzó mejor y, tras un triple de Tomic cuando se agotaba la posesión y otro de Andrew Andrews, cobró una ventaja de ocho puntos (14-6) en un primer cuarto en el que Yannick Kraag salió de la pista tras torcerse el tobillo derecho aunque volvería a participar ya en el segundo cuarto.

Los verdinegros, capturando muchos rebotes en ataque, no cedieron la iniciativa y con Feliz percutiendo desde la posición de base estiró su ventaja hasta el 19-9 en el minuto 6.

La aparición saliendo desde el banquillo de Caupain, quien anotó dos triples nada más pisar el parqué, fue clave en la reacción de los de Sito Alonso y un parcial de 0-8 llevó a Carles Durán a pedir tiempo muerto. Los dos últimos minutos del primer cuarto fueron de intercambio de canastas y la Penya llegó al parón con un ajustado 23-21 a su favor.

El choque siguió con Birgander en pista y con protagonismo ofensivo de Tomic. Tres canastas más del croata para llegar a los 14 puntos en su cuenta y mantener a la Penya al mando (29-24).

Un 2+1 del propio Birgander igualó el encuentro a 30 pero Tomic seguía inspirado y con 16 tantos suyos ya y dos grandes mates de Tyler Cook los locales no cedieron la iniciativa para llegar al descanso con una renta de cuatro puntos (42-38).

En el comienzo de la segunda parte, la determinación de Dylan Ennis -siete puntos en apenas tres minutos incluyendo un triple- le dio al UCAM CB su primera ventaja en el partido (44-47). En ese momento volvió a adquirir protagonismo un incombustible Tomic, a sus 37 años, y su equipo se benefició de ello (52-48).

Justo cuando el de Dubrovnik se sentó para descansar el conjunto visitante lo aprovechó para voltear de nuevo el tanteo (52-56). Shanon Evans salió al rescate del Joventut pero un enceste de Caupain sobre la bocina hizo que se entraran en los diez minutos con los de Murcia uno arriba (57-58).

La puesta en escena en ese periodo definitivo la dominaron los verdinegros con un 6-0 en apenas un minuto, lo cual llevó a Sito Alonso a pararlo de inmediato con 63-58. Los universitarios se aplicaron a partir de entonces, sobre todo en defensa, y la consecuencia de ello fue que volvieron a ponerse por delante y ya con medio triunfo en el bolsillo. Un triple de Marko Todorovic colocó el 70-76 con 2 minutos y 14 segundos por jugar.

Un 2+1 de Dustin Sleva dejó aún más cerca la victoria murciana (72-79) y no se le escaparía a un UCAM CB repleto de ex de la Penya -Birgander, Todorovic, Ludde Hakanson, David Jelínek, quien no jugó, y el propio Sito Alonso- y que mostró su solidez en el Olimpic.

- Ficha técnica:

75. Joventut de Badalona (23+19+15+18): Feliz (18), Andrews (5), Kraag (-), Ruzic (-) y Tomic (25) -cinco inicial-, Evans (7), Busquets (-), Ribas (-), Brodziansky (6), Vives (2) y Cook (12).

82. UCAM Murcia Club Baloncesto(21+17+20+24): Hakanson (5), Ennis (12), Rodions Kurucs (1), Sleva (11) y Todorovic (11) -cinco inicial-, Sant-Roos (8), Caupain (17), Radovic (4), Radebaugh (8), Birgander (5) y Arturs Kurucs (-).

Árbitros: Fernando Calatrava Cuevas, Fabio Fernández Esteban, Rubén Sánchez Mohedas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palau Olímpic de Badalona ante 5.057 espectadores. EFE

