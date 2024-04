Redondo culpa a Vox de que CyL sufra "involución" tanto en políticas de igualdad como con la Ley de la "discordia"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha considerado que la inclusión de Vox en el Gobierno de Castilla y León ha provocado una "involución" tanto en políticas de igualdad como en otras como la Proposición de Ley de Concordia, a la que se ha referido como la Ley de la "discordia". Tras participar en la jornada 'Mujeres y Vida en el Medio Rural' que se ha celebrado este viernes en Valladolid, Redondo ha señalado a Vox como "elemento distorsionador" de "todas las políticas". "No hay más que ver la involución en políticas de igualdad que estamos viendo y que realmente afectan al territorio, al mundo rural y al mundo urbano pero por supuesto estamos terriblemente impactados con estas leyes de la discordia, porque son leyes que rompen los consensos históricos, rompen además la verdad histórica y la verdad democrática", ha relatado la ministra sobre la propuesta de los grupos parlamentarios de PP y Vox. De este modo, Ana Redondo ha insistido en que desde el Gobierno central se va a hacer "todo lo posible" para frenar esta normativa y evitar así que estas leyes del "negacionismo histórico" que, a su juicio, son "terriblemente peligrosas", conviertan a los castellanos y leoneses en "ciudadanos de segunda". Redondo ha reseñado que el Ejecutivo central prevé denunciar esta proposición ante el Tribunal Constitucional y acudirá además a instancias europeas e internacionales para que "la verdad, la justicia y la reparación" se practique también en la Comunidad. "Lo que hay que hacer es desmontar esta mentira y desmontar esta infamia las leyes de la discordia son un engaño para las generaciones futuras que lamentablemente no han vivido y no son conscientes de lo que nos estamos jugando", ha zanjado.