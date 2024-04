Manuel Azuaga, ante su última junta como presidente de Unicaja: "No ha sido sencillo"

Málaga, 5 abr (EFECOM).- Manuel Azuaga ha presidido este viernes su última junta como presidente de Unicaja, cargo que ha desempeñado en los últimos ocho años, en los que ha tenido que lidiar con la crisis interna de la entidad: "No ha sido una labor sencilla, en absoluto", ha reconocido.

Azuaga, que asumió la presidencia de Unicaja en 2016, presentó su renuncia al consejo de administración el pasado mes de noviembre, aunque su marcha no se hará efectiva hasta que José Sevilla, ex consejero delegado de Bankia, asuma la presidencia no ejecutiva del banco, una vez el Banco Central Europeo dé el visto bueno a su designación.

En su discurso ante los accionistas, Azuaga ha explicado que su presidencia no ha estado exenta de dificultades, no solo por la complejidad del propio proceso de fusión con Liberbank, sino también por las condiciones del mercado y las transformaciones en el marco regulatorio y de supervisión.

"No han faltado episodios que han jugado a la contra. Pero gracias a nuestra determinación y capacidad de superación, y, sobre todo, a la confianza que en nosotros han depositado ustedes, nuestros accionistas, podemos hoy vislumbrar un futuro como proyecto empresarial autónomo e independiente, capaz de fijar su propia hoja de ruta", ha señalado.

El aún presidente ha recordado algunos de los hitos que han marcado su etapa al frente de Unicaja, como el hecho de que en junio de 2017 la entidad se convirtiera en sociedad cotizada y que a finales de 2022 entrara en el Ibex-35.

Tras la profunda renovación del consejo de Unicaja, que ha supuesto la entrada de nuevos miembros con la categoría de independientes y la salida de Manuel Menéndez como consejero delegado, cargo que ahora asume Isidro Rubiales, Manuel Azuaga ha remarcado que el máximo órgano de gobierno del banco destaca hoy por su alta cualificación.

Esta situación, ha incidido, asegura "el mejor análisis y una fundamentada toma de decisiones estratégicas para el futuro de la entidad".

"Una vez adoptados los acuerdos que se proponen a esta junta general, el consejo de administración continuaría integrado por 15 consejeros, con una amplia mayoría de consejeros no ejecutivos y, en cuanto a la distribución por géneros, el número de mujeres quedaría en el 40 % del total, cumpliendo, así, con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas", ha manifestado Azuaga.

El presidente ha agradecido el apoyo de los empleados y los accionistas y se ha mostrado convencido de que las aportaciones del futuro presidente no ejecutivo, José Sevilla, "resultarán muy valiosas y enriquecerán el consejo, dada su dilatada experiencia y exitosa trayectoria en el sector financiero". EFECOM

gb/vg/jlm