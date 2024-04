Manolo González: "Tenemos que ir a hacer 27 puntos, no podemos contar"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 5 abr (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, insistió este viernes que el equipo debe sumar "27 puntos" en los partidos de la Liga Hyermotion, lo que implica ganar todos los partidos restantes, y añadió que no pueden "contar" los que necesitan para ascender, ya que la intención es siempre buscar el triunfo.

El técnico, en rueda de prensa tras la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, subrayó que lo que importa son las victorias: "Nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Lo que nos vale es ganar y no podemos buscar excusas. Y no salir a ganar sólo este domingo, sino todos los que quedan".

En este sentido, el catalán adelantó que, fiel a su estilo, planteará "un equipo ofensivo" contra el Albacete, el próximo rival periquito. Manolo González repitió que lo que hará que el equipo esté arriba "es ganar y atacar bien", sin olvidar "obviamente" el mantener la portería a cero.

Manolo González reconoció que "no matar el partido en casa" contra el Tenerife -el último en el Stage Front Stadium- "fue una cagada" y confía en no repetir el guión este domingo. En cualquier caso, el responsable del banquillo blanquiazul destacó que el Espanyol no tiene "margen" y debe ganar tanto en casa como fuera.

Respecto al Albacete, el técnico avanzó que el encuentro "no va a ser fácil" y destacó que su nuevo entrenador, Alberto González, está "muy, muy preparado y tiene una capacidad muy grande". "El equipo está muy concienciado del partido que toca y estoy convencido de que podemos ganar", reflexionó.

El preparador avanzó que la única baja probable es la de Rubén Sánchez por un esguince en el tobillo derecho. El delantero Braithwaite, detalló el técnico, podría estar disponible este domingo, aunque no concretó los minutos que estaría capacitado para jugar. El medio Pol Lozano también, salvo sorpresa, es alta.

Por otra parte, Manolo González valoró el futuro de Nico Melamed, cuyo contrato acaba el próximo 30 de junio: "Estoy encantado con él. Es un futbolista 'top', diferencial. En cuanto a implicación, desde el primer día me dijo que quería ayudar. No sé qué pasará en el futuro, pero Nico quiere al club". EFE

