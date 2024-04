Lamine Yamal: "No sería lógico jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos"

Barcelona, 5 abr (EFE).- El jugador del Barcelona Lamine Yamal admitió que "no sería lógico" disputar los Juegos Olímpicos con la selección española una vez finalice la Eurocopa, si bien apuntó que en el caso de que no tuviera mucha carga de partidos con la absoluta en Alemania se plantearía ir a París.

"No sería algo lógico ir a las dos (competiciones), porque al final desde que he empezado se ha tratado de que no se me cargue y juegue demasiado, y no tendría sentido ir a las dos. Pero, obviamente, si tengo que ir, al final estás jugando con España y es un sueño", aseguró en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

El joven futbolista catalán, de 16 años, comparte el deseo de su club, que confía en que este verano tanto él como Pau Cubarsí solo participen en una de las dos competiciones internacionales.

En este sentido, Lamine Yamal recordó el caso de su compañero Pedro González 'Pedri', que en verano de 2021 jugó ambos torneos: "Lo de 'Pedri' es un ejemplo de lo que puede pasar, porque es el único que me acuerdo que lo haya hecho".

Por ello, el jugador de Mataró (Barcelona) prioriza participar en la Eurocopa, si bien reconoció que en el caso de que España cayera eliminada a primeras de cambio el escenario sería distinto. EFE

vmc/nam