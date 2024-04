Garriga (Vox) califica de "humillación para la nación" el acercamiento de Puigdemont a España

El candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Ignacio Garriga, ha calificado de "humillación para la nación entera" el desplazamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont desde Waterloo al Vallespir francés por su voluntad de regresar a Cataluña. "Se evidencia que Pedro Sánchez cometió el mayor acto de corrupción posible que es a cambio de unos votos amnistiar a unos delincuentes", ha afirmado Garriga este viernes en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press. En el contexto de las elecciones a la Generalitat de Cataluña, Garriga ha confirmado que el rival de Vox es el "separatismo en todas sus formas" y ha subrayado que "a quienes siempre han querido el separatismo, Junts y Esquerra, se une ahora el separatismo camuflado del PSC". Garriga ha reiterado que el PSC es "independentista". "Illa decía que no concederían indultos, ni amnistías ni reformarían el Código Penal y ahora han hecho todo eso que decían que no harían", ha recriminado. Preguntado acerca de las leyes de la Concordia impulsadas en las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular y Vox, Garriga ha defendido que "Vox es el único partido coherente que hace lo que dice en campaña". "Dijimos que derogaríamos las mal llamadas 'Leyes de Memoria Histórica' y lo estamos demostrando", ha recalcado. Además, Garriga ha calificado de "infamia" las imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Valle de Cuelgamuros en las que aparecía en el laboratorio forense instalado allí junto a huesos de los cuerpos exhumados. "No hay calificativos para estas últimas imágenes", ha sentenciado.