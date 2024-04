ERC afirma que no ponen plazos al referéndum porque es cuestión "de acumulación de fuerzas"

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha afirmado que su partido no pone plazos temporales para la celebración de un referéndum de independencia porque "no es una cuestión de tiempo, sino de acumulación de fuerzas". Así se ha expresado este viernes en una entrevista de La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, en la que asegurado que ERC trabajará "de manera incansable para que se aplique el referéndum" pero que el reto es --textualmente-- conseguir los apoyos necesarios para que el referéndum sea inevitable. Preguntada por las propuestas que ha anunciado los últimos días el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como la de la financiación singular --y que la Junta Electoral Central (JEC) ha tachado de electoralistas--, Sans ha admitido que "son electorales y de Govern". Asimismo, respecto a la propuesta de Aragonès de crear una conselleria dedicada al catalán, Sans ha considerado que las críticas del líder del PSC, Salvador Illa, que tachó la propuesta de "cosilla electoral", responden, según ella, a su menosprecio hacia la lengua. Finalmente, en cuando a los posibles pactos post-electorales, Sans ha señalado que no quiere que los catalanes tengan que elegir "entre un país independiente y un país donde se pueda vivir mejor", y ha erigido a ERC como el único partido que defiende ambas cuestiones.