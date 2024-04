El Valencia destituyó a Mumbrú por sensaciones, ver falta de fuerza y por irregularidad

València, 5 abr (EFE).- El Valencia Basket explicó la destitución del técnico Álex Mumbrú por entender que había una acumulación de malas sensaciones, por detectar que le podía faltar fuerza para encarar el tramo final de la temporada y también por la irregularidad en el juego del equipo, que sus principales responsables creen que había perdido su identidad.

En una rueda de prensa, el director general Enric Carbonell y el director deportivo Luis Arbalejo, lamentaron haber tenido que tomar esa decisión y agradecieron el trabajo de Mumbrú.

"No es estrictamente por resultados, aunque nos gustaría estar mejor, sino por sensaciones y regularidad y porque pensábamos que le faltaba un puntito de fuerza para lo que resta de temporada", explicó Arbalejo. "Es casi más por él, no tenia la energía o la fuerza suficiente y queríamos cambiarle un poco la cara al equipo. Estaba sufriendo mucho a nivel personal y deportivo", añadió.

El director deportivo admitió que desde hace semanas la posibilidad del cese estaba encima de la mesa pero también dijo que podría haber acabado la campaña y explicó cuándo empezó a plantearse su salida.

"Cuando el equipo empieza a ser mas irregular, puede ser el partido del Fenerbahce, después vienen algunos partidos que nos remontan, otros irregulares. No hay un punto de inflexión claro. Si hubiésemos ganado a ASVEL (este jueves) no estaríamos aquí, el resultado influye pero es por la acumulación de partidos como ese. Él lo sabía que si no mejoraba podía no acabar la temporada. Él es muy crítico. Cuando he hablado con los jugadores y les he dicho que la culpa es de todos", añadió.

"Son sensaciones, es cómo lo vemos a él, la irregularidad, hemos tenido demasiadas subidas y bajadas. No es la derrota de ayer (por el jueves), no tenemos un estilo claro, hemos tenido demasiados dientes de sierra", apuntó.

Carbonell aseguró que las crecientes críticas de la afición no han sido uno de los motivos del cese. "No estaríamos haciendo bien nuestro trabajo si las decisiones las tomáramos por una situación incómoda. Se toman pensando que es lo mejor para el club en estos momentos. Pensamos que es la mejor decisión ahora", señaló el directivo. Ambos admitieron que tras el partido que disputó el equipo ante el ASVEL las críticas eran normales. "No les faltaba razón", señaló Arbalejo.

El director general aseguró que este verano no dudaron de la continuidad de Mumbrú pese a que los resultados no fueron los previstos. "Queríamos darle continuidad al proyecto, los dos somos continuistas y aunque sea impopular pensamos que es bueno darle continuidad", explicó.

Arbalejo tras calificar de "mala noticia" la salida de Mumbrú, agradeció su comportamiento personal y profesional. "Ha sido fácil trabajar con él, es una persona de club", señaló. "Ha puesto siempre el nosotros por encima del yo y eso dice mucho. Seguro que le va a ir muy bien porque se lo merece", completó Carbonell.

El director deportivo reiteró que estar en el 'play-in' de la Euroliga no era un objetivo sino una ilusión dado que dijo que son el presupuesto décimo quinto de los dieciocho equipos. "El objetivo era ser competitivos y se ha conseguido, siendo irregulares, pero se ha conseguido. Estamos vivos hasta la jornada 33 o la 34", recordó. EFE

