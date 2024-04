El PP replica a Aragonès: Él se ha troleado a sí mismo, ha sido incapaz de lograr mayorías

Barcelona, 5 abr (EFE).- El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha señalado este viernes que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "se ha troleado a sí mismo" durante esta legislatura, al ser "incapaz de sacar leyes, sacar presupuestos y lograr mayorías en el Parlament".

En una entrevista en La 1, Fernández ha replicado así a las palabras de Aragonès, que ayer defendió su participación el próximo lunes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado sobre la amnistía para "trolear al PP".

"Él se ha troleado a sí mismo, ha sido incapaz de sacar leyes en el Parlament, ha sido incapaz de sacar presupuestos, ha sido incapaz de lograr mayorías en el Parlament, a pesar de que había garantizado reiteradamente que las tenía", ha sostenido el candidato popular.

Asimismo, ha lamentado el "lenguaje bastante 'chabacanito'" y "con poca gracia" del presidente de la Generalitat: "Dios no le llamó por el camino de la ironía al señor Aragonès, que igual tiene otras virtudes pero desde luego no el discurso político".

Sobre la sesión del Senado del próximo lunes, Fernández ha emplazado al presidente catalán a no marcharse después de su discurso, como hizo en la anterior ocasión.

"Él explica su libro, pero luego se levanta y se va cuando tiene que escuchar las verdades. Yo en el Parlament he escuchado muchísimas veces al president Aragonès, y mire que le he escuchado decir tonterías, pero jamás me he levantado de allí", ha señalado el candidato, que ha apelado al "decoro parlamentario".

Asimismo, ha cargado contra los presidentes autonómicos del PSOE, que no acudirán a la sesión del Senado: "Que los socialistas se escondan significa que la vergüenza preside ahora toda su actividad política".

Preguntado sobre si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puede haberse beneficiado de un fraude fiscal, Fernández ha rechazado las "cacerías públicas" y la ha defendido.

"Cuando una persona, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, manifiesta públicamente que está a total disposición para poder comparecer y explicar lo que sea necesario, yo creo que demuestra que no tiene nada que esconder", ha indicado Fernández, que ha criticado las "insidias constantes" que recibe la presidenta madrileña. EFE

