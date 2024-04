Chivite no acudirá este lunes a la Comisión de CCAA del Senado sobre la amnistía

La presidenta de Navarra, María Chivite, no estará presente en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que ha convocado el PP este próximo lunes en el Senado para hablar sobre el contenido autonómico de la amnistía. En esta comisión del Senado tampoco estarán los presidentes autonómicos socialistas Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias), que han justificado su ausencia denunciando un "uso partidista" del Senado por parte del PP. El único representante del PSOE en esta Comisión de Comunidades Autónomas será el portavoz de los socialistas en el Senado y líder del partido en Andalucía, Juan Espadas, que será el encargado de defender la postura de la formación sobre la proposición de ley de amnistía. El Gobierno central tampoco estará presente, defendiendo que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no ha recibido invitación formal a este foro, según han informado a Europa Press fuentes de este departamento. La Comisión General de las Comunidades Autónomas es un foro exclusivo del Senado en el que pueden debatir el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos y los grupos parlamentarios. En este contexto, la mayoría del PP la convocó para el próximo lunes con el objetivo de que los presidentes autonómicos opinaran sobre la amnistía. El Gobierno también tiene la capacidad de acudir a esta cita en el Senado e incluso tomar la palabra las veces que quiera y sin límite de tiempo. Sin embargo, Moncloa ha delegado la presencia o ausencia a este foro en el Ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres, ya que es el departamento encargado de las relaciones con las comunidades autónomas. Y fuentes ministeriales han explicado a Europa Press que no han recibido invitación y que, por lo tanto, el ministro Torres no ha sido convocado a esta Comisión General de las Comunidades Autónomas en la que se hablará sobre la proposición de ley de amnistía. CON ARAGONÈS Y VARIAS AUSENCIAS DEL PP Quién sí que estará será el presidente catalán y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, que además será el primero de los presidentes en intervenir. También acudirá a esta cita la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido una de las líderes regionales del PP que más se ha mostrado en contra de la amnistía. El PP también tendrá varias ausencias de sus 'barones' autonómicos, ya que faltarán a esta cita Juanma Moreno (Andalucía); Alfonso Rueda (Galicia); María José Sáenz de Buruaga (Cantabria); Marga Prohens (Baleares) y Gonzalo Capellán (La Rioja). Por contra, los presidentes autonómicos del PP que sí que estarán serán, además de Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); Jorge Azcón (Aragón); Fernando López Miras (Murcia); Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y María Guardiola (Extremadura).