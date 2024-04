Carrizosa (Cs) dice que nadie debería "aceptar" un debate con Puigdemont fuera de España

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que nadie tendría que "aceptar" un debate con el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, si no es presencialmente y en España. Lo ha dicho este viernes en declaraciones a periodistas después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya planteado en una entrevista de Rac1 un debate electoral a tres con el candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, y con Puigdemont "fuera de Cataluña". "En ningún caso admitiríamos un debate fuera del territorio nacional", ha señalado Carrizosa, que ha afirmado que de hacerse así se estaría blanqueando a Puigdemont, según él. 'CONTRAINFORME' DEL REFERÉNDUM Cs ha presentado este viernes un 'contrainforme' a la propuesta de referéndum presentada por Aragonès, en el que concluye que la iniciativa del presidente de la Generalitat "supone un nuevo intento de desafiar el orden constitucional y la igualdad entre españoles mediante instrumentos viejos y reconocidos como inconstitucionales". "Aragonès sabe que su propuesta no es viable y que de efectuarse acabaría en los tribunales", señala el partido en el informe consultado por Europa Press, en el que también sostiene que el artículo 92 de la Constitución posibilita referéndums frente a todos los ciudadanos españoles, y no solo los catalanes. Carrizosa ha apuntado que el referéndum que propone Aragonès "no se puede realizar en una sola parte del territorio nacional precisamente por el fundamente de que la soberanía reside en todos los españoles". Así, ha señalado que "se tendría que modificar la Constitución pata hacer un referéndum a toda la población española". "SE TROLEA" LA LEY En referencia a que Aragonès acuda al Senado a defender su propuesta de referéndum, Carrizosa ha asegurado que "lo que se trolea siempre por parte del separatismo es a la ley y a las instituciones democráticas", después de que el presidente de la Generalitat haya dicho que su visita pretende 'trolear' al PP. "Lo que haría ahora el señor Aragonès es más de lo mismo. Yo lo que pediría en eso es respuestas contundentes por parte del PSOE", ha concluido.