C-LM pide no atender al "espejismo" de los 1.000 hm3 en Entrepeñas y Buendía y cambiar las reglas del trasvase

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha considerado que el hecho de que los embalses de Entrepeñas y Buendía cuenten actualmente con unas reservas de más de 1.000 hectómetros cúbicos es "un espejismo" y ha considerado que es ahora el momento "justo" de modificar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Gómez, en una rueda de prensa este viernes para dar cuenta de la reunión de este pasado jueves del Consejo Nacional del Agua, ha criticado que en las comunidades autónomas destinatarias del trasvase "no interesa" modificar las reglas "porque así tienen asegurados, en nivel 2, 27 hectómetros cúbicos mensuales de trasvase". "Lo hemos dicho siempre y no nos cansaremos de decirlo, las reglas tienen que atender todos los usos necesarios de la cuenca cedente, que no se están teniendo en consideración", ha manifestado. Mercedes Gómez ha vuelto a criticar la actitud de la Comunidad Valenciana, afirmando que le molestó que su representante dijese "que no habían presentado" ningún informe técnico sobre la modificación de las reglas del Trasvase "pero que ya lo presentarían", a pesar de que el plazo dado por el Ministerio para la Transición Ecológica finalizó el 27 de marzo. "Me pareció una falta de respeto a Castilla-La Mancha y al Ministerio, que había convocado la reunión a su petición", ha insistido, en referencia a la que se produjo el 7 de marzo para abordar esta cuestión. "Debe ser que para ellos el plazo de 15 días no les tocaba", ha ironizado. La consejera castellanomanchega ha incidido en que "hay una máxima ambiental que tiene que permitirnos que el río recupere su naturalidad, que tenga una dinámica fluvial y que pueda permitir que se contemplen los caudales ecológicos". En este sentido, ha recordado que para el año 2027 el caudal en Aranjuez debe ser de 8,68 metros cúbicos por segundo, un 44% más que el actual; mientras que en Toledo debe crecer un 72,5% hasta los 17,25 metros cúbicos y en Talavera un 80% hasta los 18 metros cúbicos por segundo. "Si hay que aportar agua para los caudales, para las necesidades de la cuenca cedente y la situación climatológica es la que es, no hay de donde sacar, se tendrán que cambiar y redefinir todas las reglas de explotación, no solo en situaciones excepcionales y de no trasvases sino en la de normalidad", ha puesto sobre la mesa. En cuanto a las propuestas técnicas que Castilla-La Mancha sí presentó al Ministerio para la Transición Ecológica en tiempo y forma, Mercedes Gómez ha comentado que "fundamentalmente" se basan en la definición de los excedentes y en los embalses de referencia, "porque sin esas dos medidas no se pueden establecer las reglas de explotación". En todo caso, no ha querido desvelar las propuestas concretas de Castilla-La Mancha ya que el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) aún debe presentar sus informes sobre esta situación. "Pero ya se ha conseguido cambiar la regla de normalidad y se tienen que cumplir las cinco sentencias que indican que se tienen que aplicar los caudales ecológicos. Y las sumas no salen", ha concluido.