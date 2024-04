Azcón afea a Pedro Sánchez que utilice la Memoria Democrática para "ocultar los problemas" del PSOE con la corrupción

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Aragón, ha afeado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que utilice la Memoria Democrática para "ocultar los problemas" que tiene el PSOE con la corrupción. Así lo ha expresado Azcón este viernes, 5 de abril, durante su visita a la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), donde ha sido preguntado por las declaraciones de Sánchez sobre el recurso que quiere presentar el Gobierno de España en la ONU contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón. "El señor Sánchez --ha criticado Azcón-- quiere ocultar los problemas de verdad del Partido Socialista relacionados con la corrupción, con sus socios independentistas y con algunos de los malos presagios electorales de las elecciones que vienen en el futuro, volviendo a sacar del baúl de los recuerdos a Franco". Azcón ha asegurado que "cada vez hay menos aragoneses y menos españoles" que se creen las medidas políticas del presidente del Gobierno central. "Lo hemos visto en muchas ocasiones y no nos vamos a dejar engañar", ha espetado. A su juicio, el PSOE confunde los problemas que tiene el Partido Socialista con los independentistas, con la amnistía y con la corrupción, con los problemas de la democracia. "Los problemas los tiene el Partido Socialista, no los tiene la democracia en este país ni los tiene otros partidos políticos que no sean el Partido Socialista", ha aseverado. En opinión de Jorge Azcón, cuando Pedro Sánchez visita el Valle de los Caídos, "y lo convierte un escenario de televisión", está intentando es desviar el foco de los problemas que tiene. "Este truco ya lo conocemos y, por tanto, no nos vamos a dejar engañar. Sabemos que el señor Sánchez miente aunque él diga de cambia de opinión y con este asunto lo que está haciendo es mentir", ha apostillado el presidente aragonés, recriminando que "no le importa la calidad de la democracia". EXHUMACIONES Y EXCAVACIONES En este sentido, ha afirmado que "no está en duda" que el Gobierno de Aragón vaya a seguir apoyando "con los fondos necesarios" para que se sigan haciendo exhumaciones y excavaciones. "Es necesario y no solamente los vamos a seguir haciendo, sino que los vamos a incrementar respecto de lo que hacía un Gobierno de Aragón dirigido por PSOE, Chunta y Podemos", ha precisado Azcón. De este modo, ha destacado que un Ejecutivo aragonés del Partido Popular y VOX va a dar un 10 por ciento más de los fondos. "Si es que no hay que engañar a la gente y es necesario que se sigan haciendo exhumaciones que son de justicia y por eso vamos a incrementar los fondos en un 10 por ciento", ha concluido.