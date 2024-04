Aragonès cree que el espionaje a su móvil sin permiso del TS es un "patrón sistemático del CNI"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha opinado que el presunto espionaje a su teléfono móvil sin el permiso del Tribunal Supremo (TS) responde a un "patrón sistemático del CNI". Lo ha dicho en una entrevista de este jueves en Rac1 recogida por Europa Press a raíz de la investigación del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona sobre el caso de espionaje a independentistas con el software Pegasus, que en marzo desestimó una petición de archivo de la exdirectora del CNI, Paz Esteban. Aragonès ha celebrado que tan solo el hecho de que Esteban esté imputada y tenga que responder por los hechos ocurridos "ya es un gran paso adelante", y ha sostenido que en un país democrático, los servicios de inteligencia deberían dedicarse a prevenir peligros reales para la paz. Al preguntársele si se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de estos últimos hechos, lo ha negado, y ha reivindicado que en un primer momento el Estado negó que hubiese habido espionaje a independentistas y después "admitió que sí". Por ello, ha asegurado que irán "hasta el final" con la investigación para ver quién estaba detrás del espionaje a su teléfono móvil por parte del CNI con Pegasus. AMNISTÍA Respecto a la apertura de diligencias por parte de la Audiencia Nacional (AN) por la querella presentada en marzo por Abogados Cristyian contra el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, Junts y ERC por la Ley de la Amnistía, ha afirmado que "en un país normal, esto haría reír". De todos modos, ha dicho que "en el Estado español siempre te has de curar en salud" y ha rechazado que la querella admitida por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, vaya a afectar a la tramitación de la ley. Concretamente, la jueza ha solicitado informe a la Fiscalía para determinar si es competencia de la AN investigar a PSOE, Junts y ERC y, en su caso, qué pesquisas habría que realizar, según el auto recogido por Europa Press este jueves.