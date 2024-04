Albares dice que la seguridad de los españoles "está perfectamente cubierta": No hay indicios de una III Guerra Mundial

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que los españoles pueden estar "muy tranquilos" porque su seguridad "está perfectamente cubierta", distanciándose al mismo tiempo de las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien alertó de que la amenaza de una guerra es "total y absoluta". "En estos momentos no hay ningún indicio de que vayamos hacia la III Guerra Mundial como en ocasiones se puede leer o que Europa o la OTAN puedan entrar en guerra con ningún país", ha sentenciado Albares en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, en la que sí ha alertado sobre una "guerra de agresión a uno de los estados más grandes del continente europeo, que es Ucrania, por parte de Rusia". "No hay que minimizarlo", ha advertido. El titular de Exteriores ha descartado también que en la OTAN suenen "tambores de guerra" y ha puesto en valor a la Alianza, justo cuando se cumplen 75 años de su fundación. "No va a haber en ningún momento una acción ofensiva de la OTAN. Lo que sí ha habido en torno a la mesa es el deseo de seguir apoyando a Ucrania para que se respete su soberanía, su integridad territorial, los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha reivindicado. De esta manera, el ministro ha defendido que la OTAN sigue siendo la organización "que provee de mayor seguridad a sus estados miembros". "Por lo tanto, los españoles pueden estar muy tranquilos porque su seguridad está perfectamente cubierta", ha sentenciado. AZNAR Y PALESTINA En otro punto, Albares ha insistido en reclamar unidad para que la paz vuelva a Oriente Próximo "a corto plazo", defendiendo un alto el fuero o la liberación "inmediata" de rehenes, además de "la entrada sin obstáculos de la ayuda humanitaria". Por ello, ha reiterado la creación de un Estado palestino "realista" que "coexista y conviva" con el Estado de Israel pues, según ha defendido, esta es la "esperanza" para el pueblo palestino y también da "seguridad" a los israelíes. Preguntado por las palabras del expresidente José María Aznar, que ha declarado que un Estado palestino "no existe", el ministro ha replicado que estas afirmaciones "va en contra de 140 estados" y miembros de Naciones Unidas que ya lo han reconocido. "No es el sentir del pueblo español", ha indicado, a la vez que ha recordado el consenso que hubo entre todas las fuerzas políticas en una resolución en el Congreso en 2014 sobre el Estado de Palestina. Cuestionado por la fecha en la que España lo reconocerá, Albares ha recordado que el presidente del Gobierno ya adelantó que sería antes de julio, pero que sigue hablando con socios europeos y árabes para dar el paso cuando sea "el mejor momento" para hacerlo.