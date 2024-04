Ribera cree que la investigación contra Begoña Gómez busca su "muerte civil" y el ataque personal a Sánchez

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la intención que se busca al implicar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en irregularidades en contratos con la administración pública es la de buscar su "muerte civil", además de atacar personalmente al jefe del Ejecutivo. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la vicepresidenta ha afirmado que esa "supuesta implicación" tiene "mucho que ver" con el "ataque personal permanente" al que ya está acostumbrado el presidente del Gobierno desde que era líder de la oposición y que "no es nada novedoso". "No se trata de no tener privilegios en el ejercicio de las responsabilidades políticas. Se trata de una especie de muerte civil a sus familiares. Yo no entiendo muy bien ese comportamiento y me parece muy desafortunado", ha explicado Ribera, recalcando que los ataques al entorno familiar del presidente le parecen "absolutamente deleznables". FEIJÓO "VE CERCA" LA PEOR CLASE POLÍTICA La dirigente socialista también ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre si la actual es la peor clase política de los últimos 45 años, ironizando con que será "algo que ve cerca" y que predica en su propio partido. "Supongo que es algo que pretende predicar del Partido Popular. No entiendo muy bien a qué viene ese comentario. Pero entiendo que será algo que ve cerca", ha afirmado la vicepresidenta tercera, arremetiendo a su vez contra Feijóo por su "afán" de "embarrar permanentemente la política" como con los nombramientos a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado. "El nivel de transparencia, comparecencia, explicaciones y diálogo con todas las administraciones autonómicas ha sido espectacular. Creo que el presidente del Gobierno ha dado todas las explicaciones viables", ha sostenido Ribera, incidiendo en que "todo el mundo sabe" que Pedro Sánchez no firma contratos de la administración del Estado "con nadie". Por ello, su posible citación a la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre el exasesor del exministro José Luis Ábalos le parece "otro ejemplo" de cómo "desgraciadamente" prolifera el "ruido institucional" en la vida parlamentaria.