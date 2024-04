Raúl Entrerríos, sobre la selección española: "Hay que tener confianza en este grupo"

El Pardo (Madrid), 4 abr (EFE).- Raúl Entrerríos, ex internacional español de balonmano, consideró que "hay que tener confianza" en el grupo de jugadores que componen el actual plantel porque "cuando las cosas están más apretadas o pueden ir mal el equipo responde".

"A la selección la veo bien siempre, con hambre de competir y capacidad de hacerlo; que es lo importante. No todos los campeonatos salen como uno quiere, y por desgracia en el último las osas no salieron bien. Pero hay que tener confianza en este grupo, lo he vivido durante muchos años desde dentro y sé que cuando las cosas están más apretadas o pueden ir mal el equipo responde", dijo el doble medallista olímpico, bronce en 2008 y 2021.

"Cada torneo y cada campeonato son diferentes. Han hecho lo que tenían que hacer, clasificarse a través del Preolímpico, y seguro que todos están ya con la mentalidad clara de ir allí a sumar, a competir y a hacer un buen papel. Estoy seguro de que será así", añadió.

Entrerríos recibió de manos del rey en el Palacio de El Pardo el galardón Francisco Fernández Ochoa por su trayectoria en los Premios Nacionales del Deporte 2022: "Uno es privilegiado por tener una carrera tan larga, más si cabe si tiene un reconocimiento de este tipo. Estoy muy agradecido, es un día muy emotivo que recordaré siempre. Los Reyes siempre son muy cercanos, es de agradecer que nos hayan entregado este reconocimiento y posteriormente también han sido muy cercanos. Es un privilegio estar aquí".

"Todos los premios y reconocimientos son para recordar y para estar agradecido, pero los Premios Nacionales del Deporte son únicos, algo que como deportista es difícil recibir. Estoy muy emocionado por todas los reconocimientos y todos los encuentros que hemos tenido con los Reyes", añadió.

Preguntado acerca de su momento más especial como jugador, indicó: "Es imposible quedarse con un solo momento. Lo que uno más recuerda de 20 años son esos momentos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y lo que ha venido después. El día de hoy es un ejemplo en ese sentido. Sin los inicios y el final de esa carrera no hubiera sido posible. Creo que premios como este quedan siempre dentro y lo guardaré sin duda con mucho cariño".

Asimismo habló de su salida del Barcelona, donde actualmente era máximo responsable del balonmano formativo: "Ha sido una etapa muy intensa de aprendizaje general. En la de deportista estuve en un club con muchísima exigencia, luchando por todos los títulos posibles y posteriormente conociendo el otro lado del deporte, que tardas tiempo en asimilarlo y descubres que es todo más complejo de lo que pasa en la pista.

"Ha sido una etapa intensa a todos los niveles, pero de muchísimo aprendizaje y conocimiento compartido con mucha gente del deporte, un master comprimido en poco tiempo. Me llevo muchas cosas buenas", agregó.

En cuanto a sus planes de futuro, apuntó: "Entrenar es una posibilidad. Al principio no lo valoraba demasiado y ahora quizás lo veo con otros ojos tras tocar pista con jugadores y equipos jóvenes estos tres años. Ser entrenador te permite estar muy cerca de la pista, seguir vinculado a lo que hacías con anterioridad. Es una vía, veremos. Quiero seguir en el mundo del deporte y estoy seguro de que seguirá así". EFE

