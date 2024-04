PSOE CyL sobre el PL Concordia: "Iremos al Tribunal Constitucional por todas las vías que haga falta para parar la ley"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado este jueves respecto al proyecto de ley de Concordia que han presentado los grupos parlamentarios Popular y Vox que los socialistas no se van a rendir ni van a parar para paralizar esta norma, como consiguieron en su momento con el 'procoloto antiaborto'. "Iremos al Tribunal Constitucional por todas las vías que haga falta para parar esta ley", ha zanjado Luis Tudanca quien se ha mostrado partidario no obstante de esperar a que se tome en consideración primero el texto registrado por los grupos para que se tramite la ley. "Cuando llegue ese momento valoraremos", ha explicado el socialista que ha abogado también por esperar a conocer el resultado de las acciones que ha anunciado el Gobierno de España en favor del diálogo ante la posibilidad de que el PP de Alfonso Fernández Mañueco rectifique su posición. Ha sido en este punto de su explicación cuando ha asegurado que en función de todo los socialistas agotarán todas las vías e irán al Tribunal Constitucional "por todas las vías que haga falta para parar esta ley", a la que se ha referido como la de la "discordia" a lo que ha unido el "fraude legal" que supone, a su juicio, que "una normativa tan sensible y susceptible de vulnerar legislación nacional" se vaya a tramitar vía proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios que sustentan a la Junta y no como un proyecto de ley del Ejecutivo que hubiera necesitado el preceptivo informe del Consejo Consultivo.