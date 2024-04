PNV y Bildu arrancan este jueves "una reñida" campaña en Vitoria, PSE, PP y Podemos en Bilbao y Sumar en San Sebastián

PNV y EH Bildu arrancan este jueves en Vitoria "una reñida" campaña a las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de abril con sus nuevos candidatos a lehendakari, Imanol Pradales y Pello Otxandiano, respectivamente, que pulsarán por primera vez su apoyo entre la ciudadanía vasca. Por su parte, PSE, PP y Elkarrekin Podemos celebrarán su primer acto de la contienda electoral en Bilbao, y Sumar en San Sebastián. Sus máximos referentes estatales se involucrarán de lleno en esta campaña vasca, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la coordinadora de Sumar y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y la exministra y cabeza de lista a las europeas de la formación morada, Irene Montero, entre otros, repitan en varios mítines de sus respectivos partidos. Todos los partidos vascos se esforzarán en movilizar al electorado en unos comicios polarizados entre el voto al PNV y EH Bildu, en el que la formación encabezada por Otxandiano se ve con posibilidades de 'sorpasar' a los jeltzales, aunque estos últimos parecen haber frenado la tendencia a la baja que experimentaron en los últimos procesos electorales, según los últimas sondeos. Pese a que todas las encuestas dan una amplia subida de escaños a la formación soberanista, no parece tarea fácil que pueda arrebatar el primer puesto al PNV. Los indecisos serían, tal como reflejan los sondeos, la clave para inclinar la balanza en estas elecciones. El PNV, que iniciará su campaña con un acto multitudinario en la emblemática Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria el jueves a las 21.00 horas, buscará la "máxima movilización" de su electorado, al considerar que lo que le ha penalizado en los últimos comicios ha sido que sus votantes se hayan quedado en casa. Pradales y el resto de dirigentes jeltzales han expuesto "lo que está en juego" en Euskadi: el modelo de "crecimiento en bienestar, progreso, y en avance en autogobierno y soberanía", además con "una gestión contratada", de su mano; o el modelo de "incertidumbre, de control, intervención e imposición" de EH Bildu que, a su juicio, tiene "una agenda oculta" que solo saldrá a la luz tras el 21 de abril si consigue el poder. Por ello, llamarán a los vascos a "refrendar la mayoría social" del PNV para "ganar las elecciones", sin tampoco fiarse de que el PSE-EE apoye un Gobierno con los jeltzales, por "los cambios de parecer" de Sánchez. EH Bildu celebra su primer acto en esta contienda electoral también la capital alavesa, en concreto en la Plaza Santa Bárbara, a las 20.30 horas, donde el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, intervendrá junto a Pello Otxandiano y otros candidatos. La formación soberanista, que nunca se había acercado tanto en resultados electorales al PNV, cree que estos comicios pueden ser decisivos para culminar "el cambio de ciclo" que preconiza. Su candidato a lehendakari, que ha propuesto en precampaña que gobierne la fuerza más votada y que se conformen gobiernos "con propósito", no por "intereses partidarios", ha abogado por acuerdos con el PNV en materia soberanista y con el PSE-EE en temas sociales, abierto también a otras formaciones de la izquierda confederal (Podemos y Sumar). "LA LLAVE" DEL GOBIERNO VASCO Por su parte, el PSE-EE, que espera ser "la llave" para la formación del nuevo Gobierno Vasco y de las políticas que se impulsen en los próximos cuatro años en Euskadi, dará el pistoletazo de salida en Bilbao, a las 18.30 horas, en un acto en la Terminal de Zorrozaurre, en el que su aspirante a la Lehendakaritza, Eneko Andueza, estará arropado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. El viernes, primera jornada formal de campaña, le apoyará con su presencia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin en Irun, y el sábado lo hará en Vitoria el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha elegido la capital vizcaína como escenario de su primer acto en esta carrera electoral el candidato del PP, Javier de Andrés, que, aunque esa tarde no podrá contar con el acompañamiento del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, sí lo hará un día después, el 5 de abril, en un acto que se celebrará a las 20.00 horas en la Plaza España de Vitoria. Los populares intentarán en estas elecciones reducir la diferencia que mantienen con los socialistas. PODEMOS Y SUMAR En el inicio de la campaña de Elkarrekin Podemos-Alianza Verde, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, a las 18.00 horas, participará la exministra y candidata de la formación morada a las elecciones europeas, Irene Montero, y el exdiputado Juantxo López de Uralde, que respaldarán a la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, hasta ahora portavoz parlamentaria de esta coalición. Sumar, coalición integrada por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU, Equo Berdeak y Más Euskadi-Euskadi Eraiki, es la única fuerza política que ha elegido San Sebastián para iniciar su campaña, con Alba García como candidata a lehendakari. Lo hará a las 20.00 horas en el Aquarium de la capital guipuzcoana. Ninguno de los principales líderes estatales de Sumar participarán en este acto, aunque sí aparecerán en las siguientes jornadas. El día 5, el portavoz en el Congreso y presidente de Más País, Iñigo Errejón, se unirá a García en un mitin en la Plaza Unamuno en Bilbao, y el sábado 6 la líder de Sumar y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, estará con los candidatos vascos al mediodía en el Artium de Vitoria-Gasteiz. Díaz volverá a Euskadi el 13 de abril para intervenir en un acto en el BEC de Barakaldo y un día después participará en un mitin en Eibar la ministra Sira Rego. Está previsto que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, clausure la contienda electoral.