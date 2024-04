Ortega Smith critica la "política de puertas abiertas" de Euskadi que permite que "la inseguridad campe a sus anchas"

El diputado y portavoz adjunto de Vox en el Congreso de los Diputados, Javier Ortega Smith, ha criticado la "política de puertas abiertas" de Euskadi, que permite que "la inseguridad campe a sus anchas". Mientras, la candidata a lehendakari por este partido, Amaia Martínez, ha pedido "mayor presencia policial en las calles" y más colaboración entre los diferentes cuerpos, y ha censurado la "pasividad" del Gobierno Vasco. Durante el acto de apertura de campaña de las elecciones al Parlamento Vasco, celebrado este jueves en el barrio de Aldabe de la capital alavesa, Ortega Smith ha denunciado que Euskadi "sufre dos graves consecuencias que tiene la inmigración ilegal". Según ha explicado, "la política de puertas abiertas" hace que "la inseguridad campe a sus anchas por las calles, con la policía desbordada" y que "los recursos públicos no lleguen a los vascos". Estos, según ha lamentado, "se entregan a los inmigrantes ilegales, a aquellos que atemorizan a los barrios, que desprecian la ley". A su juicio, "es lo mismo votar a Sánchez, al PSOE, que al PNV o a Bildu" porque "son los mismos perros con distintos collares". "Votan siempre lo mismo. En el Congreso PNV y Bildu son los esbirros del Partido Socialista y aquí los socialistas serán los esbirros de Bildu-ETA", ha dicho. Frente a ellos, ha situado a Vox, un partido que "defiende que los recursos públicos que tanto cuesta pagar los nuestros impuestos, lleguen a los vascos". "Tienen que llegar para la sanidad, para la educación, para las infraestructuras, y no puede ser que se queden en las castas políticas que llevan toda la vida viviendo del cuento -antes el PNV y ahora los bilduetarras-, ni en la inmigración de delincuentes", ha instado. "Y me refiero a la inmigración ilegal, no a la que viene a trabajar, a respetar nuestras leyes y a construir con nosotros nuestro país", ha precisado. MARTÍNEZ La candidata a lehendakari por Vox, se ha referido a Aldabe, el barrio en el que han dado inicio a la campaña electoral, como a "un ghetto en el que los vitorianos empiezan a sentirse extranjeros por la creciente presión migratoria". Por ello, ha reivindicado "mayor presencia policial en las calles" y más colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "como antídoto contra la creciente inseguridad ciudadana". Además, ha denunciado la "pasividad" del Gobierno Vasco ante "un fenómeno que sufren y padecen muchos vitorianos, un fenómeno en crecimiento que debería figurar como prioridad de la agenda política" y ante el que cree que "las autoridades vascas están mirando hacia otro lado".