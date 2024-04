Montse Tomé, sobre la entrevista de Rubiales: "Estamos realmente centradas en el equipo"

Lovaina (Bélgica), 4 abr (EFE).- La seleccionadora española, Montse Tomé, aseguró este jueves que no ha visto la entrevista concedida por el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a 'El Objetivo' en La Sexta y remarcó que están "centradas en el equipo" y en el partido contra Bélgica de este viernes.

"La verdad es que la entrevista no la vi, me la acaban de comentar ahora mis compañeros y es que estamos realmente centradas en el equipo. Yo no he escuchado a nadie, ni de las jugadoras ni del 'staff' hablar de esto. Esto también me gusta, ver la energía del equipo, dónde tienen la cabeza las futbolistas", aseguró en rueda de prensa desde Lovaina, donde iniciarán el camino hacia la Eurocopa de 2025.

Preguntada por cómo afectan a su trabajo y su futuro las investigaciones judiciales abiertas sobre la gestión de Rubiales al frente de la RFEF, Tomé dijo que está centrada en el fútbol y aseguró que, "a pesar de todo lo que ha habido", está disfrutando de su etapa al frente de la selección, que asumió en septiembre.

"No me dicen nada y tampoco lo pregunto, así que estoy muy centrada", incidió.

De cara al encuentro contra Bélgica, primer rival de las españolas en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025, Tomé subrayó que "cada vez más los equipos están pensando en ganar a España" y destacó las virtudes de un equipo "intenso" y con una estructura "bastante defensiva" y una transición importante.

Entre sus jugadoras, destacó a la goleadora Tessa Wullaert y a la centrocampista Kassandra Missipo como futbolistas que pueden generar problemas a España. "Bélgica tiene potencialidades, también tiene debilidades y tenemos que jugar cada partido en función de lo que necesita, siendo España", añadió.

Pese el inevitable cartel de favoritas por las recientes victorias en el Mundial y la Liga de Naciones, la seleccionadora aseguró que es algo de lo que no se habla a las jugadoras aunque se escuche "de puertas para afuera" por los resultados que ha cosechado el equipo, algo "entendible".

"Tratamos de afrontar cada partido con el máximo respeto al rival. Como he comentado, España tiene una identidad, un modelo de juego con el que queremos ser y con el que nos queremos reconocer, pero tenemos que saber lo que se necesita para cada partido", dijo.

Respecto a las jugadoras a su disposición para estos dos próximos partidos, Tomé apuntó a que Jenni Hermoso está ya en la dinámica del equipo tras incorporarse un poco más tarde que el resto a la concentración y que se entrenará con normalidad este jueves igual que ya lo hizo el miércoles.

España afronta el partido, no obstante, con las importantes bajas por molestias de Cata Coll y Aitana Bonmatí, aunque Tomé incidió en que España tiene "un abanico grande de futbolistas que pueden entrar o salir en cualquier convocatoria" y valoró que todas están "con muchísimas ganas de demostrar y de jugar este partido". EFE

