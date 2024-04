Mazón, a Aragonès: "No creo que sea propio que un president de la Generalitat diga que va a trolear a un partido"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado a su homólogo en el gobierno catalán, Pere Aragonès, por decir que va a la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado a "trolear al PP". "no creo que sea propio que un presidente de la Generalitat diga que va a no sé qué sitio a trolear a un partido político", ha manifestado. El jefe del Consell ha considerado en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press que este es "el nivel" de los independentistas y ha señalado que "no deja de ser llamativo que un presidente separatista lo mejor que tenga para hacer campaña electoral sobre Cataluña es irse a Madrid". "El nivel de la política separatista catalana junto a la del Gobierno de España está llegando a francamente lo decepcionante en cuanto al mínimo nivel exigible", ha manifestado. Mazón ha señalado que "la cohesión, la unidad, la coordinación dentro de la singularidad que cada territorio de España tiene son intocables" y que esta "asignatura" ya se aprobó en el 78. "La aprobaron nuestros padres y nuestros abuelos con la gran reconciliación y con el estado de derecho que es la Constitución, es que hemos aprobado con matrícula de honor esta asignatura y a través del chantaje, a través de la amenaza, a través de la desigualdad y probablemente a través del interés exclusivamente de mantenerse en el poder de un solo señor, estamos poniendo boca abajo grandes logros de la historia de España, que han beneficiado muchísimo también a nuestra Comunitat Valenciana", ha manifestado. En este sentido, Mazón ha indicado que defenderá la "igualdad y la justicia" entre españoles así como la Constitución en su participación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del próximo lunes y, no obstante, ha celebrado Aragonès: "Si de vez en cuando acostumbra a venir donde vamos los demás, es buena noticia". "El estado de derecho en nuestra Constitución es fundamental, porque aquí hay más de cinco millones de españoles que son de la Comunidad Valenciana", ha indicado y ha agregado que "los presidentes de todas las comunidades autónomas, cuando juramos el cargo, aceptamos la representación del Estado en nuestra comunidad".