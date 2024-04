Marlaska responde a Feijóo que la del PP "es la peor oposición y la más obstructiva" que ha tenido un Gobierno en España

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que la del Partido Popular es la "peor oposición y la más obstruccionista" que ha tenido cualquier Gobierno de España. Así se ha referido el ministro del Interior a las preguntas de los periodistas durante la inauguración, en Soria, de la nueva comisaría de Policía Nacional, y en respuesta a las declaraciones realizadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, sobre que España "vivea la peor clase política de los últimos 45 años". "El PP, a diferencia del PSOE en la oposición, siempre ha sido obstruccionista y como uno de los ejemplos es el de las distintas renovaciones del Consejo General del Poder Judicial, con la actual como algo excepcional", ha apuntado. En este sentido, el ministro del Interior ha señalado que es consecuencia "de lo ocurrido en las últimas elecciones generales". "Después del 28 de mayo creían que el 23 de julio el Gobierno iba a ser del PP, la sociedad respondió viendo lo que era el PP y sus alianzas con su único aliado que no es otro que la extrema derecha, VOX, y que España no quería eso", ha enfatizado Grande-Marlaska, quien ha precisadoque "España quiere moderación y políticas de progeso como la de este Gobierno". En este sentido, el ministro ha apuntado que "esa frustración" ha determinado que "no hayan encajado la derrota", que la sociedad "dijera que no quería ese Gobierno de derecha y ultraderecha, que quería progreso" lo que les está "llevando a la caída libre que perturba la vida política y la convivencia y la vida social".