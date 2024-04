Gamarra (PP) acusa a los socialistas de haber entregado la "piel de cordero" a Bildu, blanqueándoles durante 5 años

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, --quien ha dicho que EH Bildu "trata de maquillar" su proyecto y "pero el lobo sigue estando ahí"--, de haber sido el Partido Socialista quien les ha entregado la "piel de cordero para blanquearlos durante estos últimos cinco años". Los principales responsables del crecimiento que se está viendo de EH Bildu, según ha denunciado, son "ni más ni menos que el Partido Socialista y su ambición de poder, que ha sido capaz de darles esa capa de cordero con tal de ellos permanecer ahí". Gamarra ha participado este jueves en Bilbao en el acto de inicio de campaña del PP vasco para las elecciones 21 de abril, donde ha señalado que frente al bloque "que pretende permanecer en un coto cerrado, hay una alternativa, que es la alternativa del Partido Popular y de Javier de Andrés". La dirigente popular ha aseverado que en los próximos comicios vascos el nacionalismo "asfixiante" puede ser derrotado. "Vamos a demostrar durante esta campaña y lo demostraremos además el último día con las votaciones y cuando se abran las urnas, que hay una alternativa viable para un País Vasco abierto y moderado", ha defendido, para pedir el respaldo al PP. MODELO "CERRADO" En este punto, ha indicado que el 21 de abril se elegirá "entre la cuesta abajo de un modelo cerrado o elegir a un cambio a mejor, hacia una sociedad abierta, una sociedad libre y una sociedad próspera, que es lo que queremos promover y eso es lo que quiere hacer Javier de Andrés con Euskadi y para Europa". Según ha asegurado, el PNV, EH Bildu y el Partido Socialista de Euskadi son "las tres marcas intercambiables del mismo proyecto político, el de la sociedad cerrada, el que hace que las cosas no cambien, que todo siga absolutamente igual, cerrado, cerrado para ellos". "A estas alturas todos sabemos que el PNV, que Bildu y que el Partido Socialista de Euskadi forman el mismo bloque de poder que ha venido demostrándosela última legislatura; lo único que hacen es apoyarse los unos a los otros, cada uno en un escenario, para mantenerse todos en el poder. Eso es lo único que les preocupa de estas elecciones. Quedarse todos donde están. Uno al frente del gobierno vasco, otro al frente de la Moncloa y el otro también ya en las instituciones como, por ejemplo, en Pamplona", ha reprochado. En este sentido, ha señalado que el PNV y Bildu lo que han hecho ha sido "mantener a Sánchez en la Moncloa, y esto es lo que se presenta a las urnas también el próximo 21 de abril: seguirlo manteniendo en la Moncloa". PACTO "VERGONZANTE" "El Partido Socialista --ha proseguido-- lo que hace es mantener al PNV en Ajuria Enea. Ambos, el Partido Socialista y el PNV, dan a Bildu instituciones, como por ejemplo han hecho con Pamplona, en ese pacto vergonzante. Y este es el reparto de poder que lo que plantean y quieren mantener también con este proceso electoral. Ni más ni menos". La dirigente del PP ha definido ese acuerdo como una "sociedad de socorros mutuos, que solo piensa en los políticos y para los políticos", y ha presentado al PP como alternativa, ya que "en la ecuación de esa sociedad, quienes están fuera son los vascos y son las vascas". "Nosotros, en cambio, queremos que formen parte de este proyecto abierto, ya que está claro que son socios antes de que se convocaran estas elecciones y que serán todos socios después de que terminen estas elecciones", ha advertido. Cuca Gamarra ha defendido la alternativa del PP que representa "el constitucionalismo, la prosperidad y la dignidad", frente a un PNV "nervioso" que sabe que "han hecho las cosas mal y que su gestión es nefasta, ya que los vascos se han dado cuenta de lo que representa la sanidad, la educación o la economía en manos del PNV". También ha arremetido contra el Partido Socialista, "que en estos momentos aparece disfrazado de moderado". "Pero ya los tenemos calados, porque son los que han dejado de ser moderados desalojando a UPN de la Alcaldía de Pamplona, para que gobierne la izquierda abertzale", ha dicho. Los socialistas son, según ha añadido, "los que han dejado a Bildu en la dirección del Estado, los que han cedido en todas sus exigencias, quienes le han blanqueado en las instituciones durante los últimos cinco años y quienes han expulsado incluso a aquellos socialistas históricos que denuncian todo esto". PLURALIDAD Por ello, ha defendido la candidatura de Javier de Andrés, del que ha dicho que "garantiza el autogobierno vasco y la pluralidad de la sociedad". "Nadie va a hablar aquí de pluralidad, salvo nosotros. El resto no quiere pluralidad, quieren estar única y exclusivamente ellos. Somos la única alternativa que defiende, además, el bilingüismo cordial, es decir, no excluir, sino sumar, y abrirnos al mundo desde la pluralidad", ha explicado. Además, ha manifestado que el PP es la "única alternativa que, por encima de las obsesiones identitarias, le habla a la gente de sus problemas". Por otro lado, ha afirmado que "la cara de la mala política en el País Vasco tiene un reflejo en el Gobierno de España con Sánchez, al que le apoyan los partidos vascos, tanto el PNV como Bildu". "Y esa mala cara que queremos cambiar en España, queremos empezar a cambiarla aquí, en el País Vasco, el próximo 21 de abril, con un gran líder como es Javier de Andrés", ha dicho. El voto al Partido Socialista, a Bildu o al PNV, ha indicado, es un voto que "no va a servir para cambiar nada, sino para mantenerlos a ellos única y exclusivamente en el poder, mientras el voto al Partido Popular sí es un voto que merece la pena y va a generar una cambio de verdad, para hacer de Euskadi una Euskadi abierta a todos, a las oportunidades y abierta al crecimiento económico".