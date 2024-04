Fiscal mantiene 7 años y medio para un acusado de intentar matar a su cuñado en Año Nuevo

Valladolid, 4 abr (EFE).- La Fiscalía ha mantenido este jueves la petición de siete años y medio de cárcel para un acusado, Edgar A. G.C., por un delito de homicidio intentado, cometido al acuchillar a su cuñado, al que perforó un pulmón, durante la mañana de Año Nuevo de 2021, mientras la defensa ha solicitado la absolución.

La vista oral se ha desarrollado en la Audiencia Provincial de Valladolid por hechos ocurridos en un piso situado en la planta diecisiete de un edificio del Paseo de Zorrilla de la ciudad.

"Yo nunca toqué a Hugo" -la víctima-, ha sostenido el encausado, quien ha negado así que le apuñalara y también ha rechazado que mantuviera una pelea con el afectado, aunque sí ha admitido un forcejeo cuando el hombre que resultó herido intentó acceder a su vivienda, después de haberse marchado de la casa varias veces durante la Nochevieja, en la que bebió y se puso violento.

En una de esas ocasiones en las que supuestamente se puso violento, la víctima quiso lanzarse por la ventana y su familia, que se encontraba en el piso, llamó a la Policía, que le bajó del domicilio.

Después de ese episodio, Hugo quiso volver a la casa, momento en el que el acusado intentó impedírselo, aunque entreabrió la puerta de acceso al domicilio y entonces la víctima consiguió entrar, dijo que se había "pegado con unos tíos" y tenía sangre, según la versión del procesado.

El encausado ha negado que cogiera un cuchillo de cocina para acuchillar a su cuñado y ha dicho que ese arma -que fue hallado roto en la basura de la vivienda- lo usó la familia para la "pólvora" que utilizaron durante la Nochevieja.

El procesado ha asegurado que fue su hermana, pareja del hombre que resultó lesionado, la que vio la herida de la víctima y dijo entonces que estaba "cortado", ante lo que el procesado ha agregado que llamó al 112.

"Nunca lo supe, no fue mi cuñado", ha subrayado el perjudicado al ser preguntado por la fiscal acerca de qué persona le apuñaló, antes de sostener que, aunque dijo a la Policía y a una sanitaria que había sido Edgar, a lo que se refería era a que no le dejaba entrar en casa, no a que le acuchillara.

Ha relatado que una de las veces que salió de su casa aquella noche tuvo un incidente con dos chicos en la calle Estadio de la ciudad, a la vuelta del inmueble en el que residía, y ha dicho que no sabe el motivo de que el cuchillo que apareció roto en la basura de su vivienda tuviera sangre suya -también tenía ADN del procesado-.

La víctima ha relatado que, cuando llegó a la casa, una vez que consiguió entrar aunque su cuñado intentó impedírselo, estaba "muy borracho" y "asustado" cuando vio que tenía el cuchillo y no sabía "si la había liado" en la pelea de la calle Estadio, por lo que su reacción fue tirar el arma a la basura.

La Fiscalía reclama siete años y seis meses de prisión por homicidio intentado y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de quinientos metros y comunicarse con ella durante nueve años.

También demanda la expulsión del procesado de territorio nacional -es de nacionalidad colombiana y se encuentra en estado irregular en España- durante diez años. EFE

