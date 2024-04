El Parlamento aragonés reprueba a Pedro Sánchez por "su desprecio al municipalismo"

El Pleno de las Cortes de Aragón ha expresado este jueves su reconocimiento a todos los concejales de los pueblos más pequeños al aprobar una proposición no de ley de PP y VOX, a la vez que ha reprobado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por "su desprecio al municipalismo". Han votado a favor PP y VOX. Además, la cámara ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "pida disculpas y retire las humillantes palabras sobre el municipalismo rural pronunciadas en el Congreso de los Diputados" y han rechazado el "desconocimiento del trabajo real, entregado y con vocación de servicio" de Sánchez respecto de los concejales de todos los municipios aragoneses. En representación del PP, Ana Marín ha mencionado las "declaraciones desafortunadas" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien "despreció a los concejales de pueblo" y ha afirmado que en el PP sí caben los munícipes de los pequeños municipios. Marín ha defendido el Plan Pirineos del Gobierno de Aragón para convertir el Pirineo es "un motor económico", con una inversión de 57 millones de euros, y ha asegurado que el PP seguirá "trabajado por Aragón", expresando su orgullo por el trabajo de sus antepasados para impulsar su pueblo y por todos los concejales, "hombres y mujeres que cada día trabajan por Aragón". Desde VOX, Carmen Rouco ha expresado su "admiración" por el municipalismo rural, destacando "la labor de los concejales de los pueblos más pequeños, agraviados por Pedro Sánchez, en un desprecio absoluto hacia los demás con una manifestación de despotismo". Ha preguntado a los diputados del PSOE también concejales de pueblo "cómo pueden mirar a los ojos" a los restantes munícipes cuando Sánchez "insulta, humilla y desprecia" a los ediles de las localidades más pequeñas. "No permitan que con su silencio cómplice se insulte a tantos vecinos de la España rural", ha emplazado Rouco. El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha elogiado a los alcaldes y concejales que "trabajan a cambio de nada, sin cobrar un solo euro", aseverando que los del PAR están "entre los mejores". El diputado del PSOE Daniel Alastuey ha dicho que esta iniciativa no es constructiva y ha dejado claro que los 13 diputados del PSOE que también son concejales "no se sienten agraviados" por Sánchez y ha criticado al vicepresidente primero del Gobierno, Alejandro Nolasco, por las declaraciones que hizo el 13 de marzo contra el islam. El diputado de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno ha destacado el trabajo de los alcaldes y concejales de pueblo, mientras que el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha anunciado su abstención y ha asegurado que la mayoría parlamentaria no permite a la oposición realizar su labor.