Ayuso acusa a Yolanda Díaz de viajar a la investidura de Lula para pasar "una semana en Punta del Este" con su equipo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, de haber acudido a la toma de posesión del presidente brasileño Lula da Silva pegándose "una semana en Punta del Este en 'business' con todo su equipo", criticando a la "ultraizquierda" por no hablar del tema en el Congreso. Así lo ha expresado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, espetado que si se les hiciera inspecciones fiscales --como dice que se hace contra ella y su pareja-- "uno a uno" a las formaciones de izquierda se "caen abajo la mitad". "Cómo pagan a la mujer que probablemente, o al hombre, trabaja en su casa, cómo pagan sus negocios, qué propiedades tienen, se caen abajo la mitad como pasa con la señora Yolanda Díaz que se va a la toma de posesión de Lula y se pega una semana en Punta del Este en 'business' con todo su equipo. ¿Por qué no hablan de ese caso en el Congreso?", ha lanzado la presidenta madrileña. Ayuso ha cargado contra Más Madrid por "utilizar la vida" privada para "intentar atacar al adversario político" y ha encomiado al partido líder de la oposición que le fiscalicen "por la gestión" y no por su "vida sentimental". "Utilizan su vida para intentar atacar al adversario político, desguazando su vida particular, llenándolo de tramas, tramas y grandes mentiras", ha reprochado al tiempo que ha asegurado que el Gobierno estatal también contrata con empresas de Sanidad privada. Ha loado al Grupo Quirón que es el "segundo grupo empresarial más importante de Europa, el que lidera el mejor hospital de España, que más es apreciado por sus pacientes". Ha reprochado a Más Madrid que estén "frivolizando" su imagen al tiempo que ha defendido que ella no desprecia a los parlamentos y da explicaciones de su gestión al tiempo que el Gobierno de Sánchez no y tienen "el número de parados guardado en cajones". En su intervención, Manuela Bergerot ha acusado a Ayuso de que su gestión es una "oda a la opacidad y la mentira" y le ha lanzado que su vida de "lujos" está "alejada de los barrios". "Es un Gobierno chapucero e inmoral", le ha recriminado.