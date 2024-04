Aragonès pide al PSOE que presente sus "propuestas" de financiación de Cataluña antes de criticar

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido al PSOE que presente las "propuestas" que tienen respecto a la financiación de Cataluña antes de criticar las presentadas por ERC. "Está muy bien que critiquen mis propuestas, es muy legítimo pero, ¿Qué propuestas tienen para Cataluña?", se ha cuestionado en una entrevista de este jueves en Ser Cataluña recogida por Europa Press. Asimismo, se ha preguntado "por qué Salvador Illa considera que los ciudadanos de Cataluña tienen que ser menos que los ciudadanos del resto de España" cuando, según el presidente, Cataluña es la tercera comunidad que más aporta y la decimocuarta que más recibe. NO VA "EN DETRIMENTO" DE OTRAS CCAA Para Aragonès, es ampliamente compartido que los impuestos en Cataluña deben ser gestionados desde la propia comunidad, y ha insistido en que, a pesar de ello, el Gobierno aún no ha presentado ninguna propuesta: "¿Qué alternativa proponen? Yo aún no la he visto". Al preguntársele por la cuota de solidaridad que incluye su propuesta de financiación singular para Cataluña, ha indicado que es un aspecto que se ha de tratar en la negociación, y ha reivindicado que el hecho de "que Cataluña pueda tener más recursos no necesariamente va en detrimento" de otras comunidades autónomas. "Aquí existe un Gobierno del Estado que también se queda una parte de los recursos. Y un gobierno del Estado que no se ha adelgazado. Las políticas de austeridad, ¿sobre qué se aplicaron?", ha argumentado.