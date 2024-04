Rubiales se desmarca de Pedro Rocha: "No mantengo ninguna relación con él"

Madrid, 3 abr (EFE).- Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se desmarcó de Pedro Rocha, presidente de la Gestora que se presentará a las elecciones del organismo, y descartó que sea una extensión del 'Rubialismo'.

"Con Rocha creo que he hablado sólo una vez por teléfono. No sé cuándo fue. No mantengo ninguna relación con él. Me he apartado totalmente", manifestó en una entrevista en La Sexta.

"Cuando he dejado de ser presidente de la Federación no he llamado a presidentes de las territoriales, alguno me ha llamado y he contestado, para dar ánimos. Cuando me han preguntado otras cuestiones he dado mi opinión, pero no he querido saber nada de elecciones. No apoyo a nadie, estoy fuera", añadió.

Rubiales denunció que se ha perseguido dentro de la RFEF a las personas cercanas que trabajaron junto a él durante sus años en el cargo de presidente.

"¿Rubialismo? No sé si la intención es exterminar a todas las personas, independientemente de que hayan hecho bien su trabajo por el mero hecho de haberme conocido. He conocido a muchos que estaban antes, otros que llegaron después conmigo. Se hizo un buen trabajo que nos llevó a ser una Federación que generaba 400 millones. Se quiere demonizar eso", manifestó.

Y descartó que todo lo que ha ocurrido vaya a afectar a la candidatura de España con Marruecos y Portugal al Mundial 2030.

"No peligra el Mundial, ¿por qué iba a hacerlo?. ¿Hay algún escándalo comprobado o alguna condena? Las investigaciones se tienen que llevar hasta el final y los más colaborativos tienen que ser los investigados". EFE

