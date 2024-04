Núñez (Vox) respeta "absolutamente" el archivo de la causa contra Oltra: "Imagino que no habrá pruebas suficientes"

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha asegurado que respeta "absolutamente" el sobreseimiento provisional de la causa judicial contra la exvicepresidenta de la Generalitat y exlíder de Compromís, Mónica Oltra. "Imagino que no existirán ni indicios ni pruebas suficientes", ha constatado. Núez (Vox) ha valorado así el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la también exconsellera de Igualdad y exportavoz con el anterior gobierno del Botànic, así como a sus exaltos cargos en el departamento que dirigía, al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. "No he tenido acceso al auto, pero imagino que no existirán ni indicios ni pruebas suficientes como para poder continuar con la causa, con lo cual respeto absolutamente el sobresimiento", ha manifestado a preguntas de los periodistas tras una reunión con sindicatos policiales. "Como jurista y como abogado", la consellera se ha limitado a afirmar que "evidentemente" debe aceptar "la decisión judicial después de haberse producido la investigación".