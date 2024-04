El PSOE quiere que el Congreso anime al Parlamento Europeo a dar vía libre al uso del catalán, el euskera y el gallego

El PSOE quiere que el Pleno del Congreso apruebe una iniciativa para animar a los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo a dar vía libre al uso del catalán, el gallego y el euskera en esa institución. Con este objetivo ha registrado una proposición no de ley, con la que también busca que la Cámara Baja respalde las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno para lograr la oficialidad de las lenguas cooficiales en el ámbito europeo. En la exposición de motivos, el PSOE destaca la importancia que España concede al multilingüismo y la "relevancia jurídica y política" que de la que gozan estas tres lenguas, "maternas" para más de 12 millones de personas. Asimismo, señala que el respeto y la protección de la diversidad cultural y lingüística es uno de los principios fundamentales del Tratado de la Unión Europea. El Gobierno ha solicitado en diversas ocasiones al Parlamento Europeo y al Consejo que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la Unión, pero hasta ahora no ha tenido éxito. COMPROMISO ADQUIRIDO CON ERC EN 2022 En julio de 2022, en el marco de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, Moncloa ya se comprometió a solicitar en el Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno. En los acuerdos suscritos para la investidura de Pedro Sánchez también se recogen estas peticiones lingüísticas. El pasado 1 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, para reiterarle la petición española de poder utilizar las lenguas cooficiales en los plenos. Según destaca el PSOE, esta es la única institución comunitaria principal con la que España no tiene todavía un acuerdo administrativo para el uso de estas lenguas, para lo cual solo se requiere el acuerdo de la Mesa. El Gobierno ha promovido también ante los Estados miembros la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el catálogo de lenguas oficiales de la Unión, pero tampoco esta solicitud ha fructificado. Pese a que España se ofreció a priorizar el caso de catalán y a correr con los gastos que acarree el uso de las tres lenguas, son varios los socios comunitarios que han puesto pegas a esta demanda. PRECAMPAÑA CATALANA Y EUROPEA En este contexto, el PSOE quiere que el Congreso inste al Gobierno a "continuar impulsando las negociaciones y procesos administrativos necesarios para la adopción del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea". La iniciativa, que podría debatirse en el Pleno en la precampaña de las elecciones catalanas y europeas, también emplaza a "recabar el apoyo de las familias políticas europeas" para que apoyen dicha iniciativa en la Mesa de la Eurocámara, "desbloqueando así la celebración del acuerdo administrativo que oficialice el uso del catalán, el euskera y el gallego en el Parlamento Europeo". Asimismo, la proposición no de ley, recogida por Europa Press, incluye el mandato de "seguir fomentando el multilingüismo en el seno de la Unión Europea, en particular en lo que afecta a las lenguas cooficiales de España".