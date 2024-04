El Gobierno de Cantabria (PP) derogará la Ley de Memoria Histórica de PRC-PSOE, pero manteniendo las exhumaciones

El Gobierno de Cantabria (PP) prevé derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática en vigor aprobada la pasada legislatura por PRC y PSOE, aunque manteniendo las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para que las familias puedan recuperar sus restos y también lo que tiene que ver a la conservación de toda la documentación disponible en la comunidad en relación a esta etapa histórica. Así lo ha anunciado este miércoles, a preguntas de la prensa, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), quien ha precisado que en estos momentos el Ejecutivo está analizando jurídicamente "el alcance de la derogación" y buscando cuál es la mejor fórmula para garantizar el mantenimiento de los dos aspectos que se quieren preservar y que su partido comparte. La presidenta regional ha precisado que el Gobierno de Cantabria no tiene ningún proyecto de ley sobre la mesa y "lo único que hay" es una propuesta de resolución aprobada por la mayoría de la Cámara, y por tanto "tan legítima como las demás", instando al Gobierno a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada el pasado septiembre por PP y Vox con el rechazo de PRC y PSOE. Buruaga considera que la ley autonómica de Memoria Histórica en vigor "reescribe la historia, reabre heridas", "ahonda en la ruptura" y "distingue" entre víctimas de un bando y otro, además de crear una Comisión de la Verdad con la que el anterior Gobierno pretendía "imponer la suya". También ha señalado que esta norma, en contra de la que el PP votó y que se quiere derogar, "obliga" a aprobar ayudas económicas para financiar proyectos promovidos sólo por asociaciones memorialistas que defienden la República. Buruaga ha señalado que "el mismo día que se aprobó la ley" con el voto en contra del PP su partido ya anunció que la iba a derogar si llegaba al Gobierno, un compromiso que incluyó en su programa electoral y que ha defendido públicamente. Por ello, ha señalado que el Gobierno "no se ha dejado arrastrar por nadie, ni por ninguna ideogía". "Hemos sido absolutamente claros y coherentes", ha añadido la presidenta de Cantabria y del PP, que ha insistido en que su partido, en este sentido, "no ha ocultado nada ni nunca ha engañado a nadie". Buruaga ha realizado estas declaraciones en Potes, donde este miércoles ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno antes de acudir a la Misa del Peregrino en el Monasterio de Santo Toribio. Estas declaraciones se han producido después de que el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, haya denunciado que en Cantabria todas las leyes contrarias a la memoria histórica del PP y Vox "han sido suspendidas o paralizadas" y se ha referido también, a preguntas de la prensa, a la decisión del Gobierno central de llevar al Tribunal Constitucional las leyes contrarias a la memoria histórica del PP y Vox, una medida que, a su juicio, es "evidentemente justa y necesaria".